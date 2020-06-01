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Плату за негативное воздействие на окружающую среду хотят перенести на 2021 год

Плату за негативное воздействие на окружающую среду хотят перенести на 2021 год

Предприятиям могут разрешить не вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в течение отчётного периода 2020 года и при этом запретить применять к ним меры административного воздействия. Соответствующий законопроект разработало Минприроды, документ опубликован на портале проектов нормативных актов 1 июня.

«В связи с ухудшением экономической ситуации ввиду новой коронавирусной инфекции COVID-19 Минприроды России приняло решение принять меры поддержки хозяйствующих субъектов в части уплаты ими в 2020 году авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в пояснительной записке.

В частности, согласно поправкам, плату за отчётный период 2020 года будет разрешено внести «с учётом корректировки» не позднее 1 марта 2021 года. В случае принятия такого решения предприятия до 1 июля 2020 года должны будут уведомить федеральный орган исполнительной власти в произвольной письменной форме или форме электронного документа.

«Также предусматривается, что несвоевременное или неполное внесение, равно как и невнесение в течение 2020 года квартальных авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду лицами, обязанными их вносить, не влечет за собой уплату пеней», — сказано в пояснении.

Отмечается, что мероприятия по разработке и принятию законопроекта планируется включить в Общенациональный план обеспечения мер по восстановлению экономики, занятости и доходов населения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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По материалам: pnp.ru

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