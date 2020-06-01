Плату за негативное воздействие на окружающую среду хотят перенести на 2021 год

Алексей Вольцев

Предприятиям могут разрешить не вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в течение отчётного периода 2020 года и при этом запретить применять к ним меры административного воздействия. Соответствующий законопроект разработало Минприроды, документ опубликован на портале проектов нормативных актов 1 июня.

«В связи с ухудшением экономической ситуации ввиду новой коронавирусной инфекции COVID-19 Минприроды России приняло решение принять меры поддержки хозяйствующих субъектов в части уплаты ими в 2020 году авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в пояснительной записке.

В частности, согласно поправкам, плату за отчётный период 2020 года будет разрешено внести «с учётом корректировки» не позднее 1 марта 2021 года. В случае принятия такого решения предприятия до 1 июля 2020 года должны будут уведомить федеральный орган исполнительной власти в произвольной письменной форме или форме электронного документа.

«Также предусматривается, что несвоевременное или неполное внесение, равно как и невнесение в течение 2020 года квартальных авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду лицами, обязанными их вносить, не влечет за собой уплату пеней», — сказано в пояснении.

Отмечается, что мероприятия по разработке и принятию законопроекта планируется включить в Общенациональный план обеспечения мер по восстановлению экономики, занятости и доходов населения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.