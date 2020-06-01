Полицию Винницкой области возглавил Иван Ищенко: что о нем известно и в чем его обвиняют активисты (фото)

Лидия Мартынова

В понедельник, 1 июня, глава Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу Винницкого ГУНП нового руководителя. Им стал бывший замначальника Одесского главка Нацполиции полковник Иван Ищенко. Напомним, 29 мая главу Нацполиции Винницкой области Юрия Педоса отстранили от работы, а его заместителей уволили.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в ходе представления Игорь Клименко отметил, что Ищенко — опытный офицер, с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, который начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника райотдела и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции, занимал должность заместителя начальника полиции Одесской области.

Вместе с тем уже ряд лет проукраинские активисты связывают с именем Ивана Ищенко деяния, которые, по их мнению, не соответствуют статусу ни офицера полиции, ни просто гражданина Украины. Он постоянно оказывается в центре громких скандалов.

Так, бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко написал на своей странице в соцсети Facebook: «Один из „правоохранителей“, которые преступно бездействовали 2 мая 2014, когда по нам стреляли сепаратисты. Также он непосредственно руководил произволом полиции на Аллее Славы в Одессе 10 апреля, когда произошла потасовка на ватном митинге. Выдавал разрешение на оружие агрессивному ярому сепаратисту, которого задержали 12 апреля в Одессе. Обеспечивал проведение нелегитимных выборов в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года, отдавая приказы задерживать протестующих под консульством России в Одессе. И это далеко не весь послужной список. Знакомьтесь, начальник департамента превентивной деятельности ГУНП Одесской области, друг Богдана Гиганова, депутата горсовета от „Оппоблока“, Иван Ищенко».

Стерненко обнародовал фотографию, на которой Ищенко запечатлен во время трагических событий 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. У него за спиной боевики расстреливают из огнестрельного оружия майдановцев, а страж правопорядка никак не реагирует на явное преступление. Также есть информация, что позже Ищенко разрешил всем заходить на место преступления, в Дом профсоюзов, что привело к уничтожению важнейших улик.

Недавно об этом написал в Facebook волонтер, бывший член комиссии по переаттестации полицейских Роман Синицын: «2 мая 2014 года во время трагических событий в Одессе Ищенко находился на одной стороне с пророссийскими наемниками, которые из оружия расстреливали проукраинских граждан. Он помогал и координировал сепаров…»

Синицын отмечает: «Еще Ищенко давал приказ местному „Беркуту“ жестко паковать одесских ультрас — за баннер „Кремль, покайся!“ и названия украинских судов, захваченных страной-террористом: „Бердянск, Никополь, Яны Капу“ и пиро-шоу на секторе (стадиона)… Теперь Ищенко возглавит полицию Винницкой области».

Когда это стало достоянием общественности, Ищенко пояснял, что в 2014-м он, формально сохраняя должность начальника Тарутинского райотдела, проходил стажировку в облуправлении внутренних дел и помогал заместителю начальника управления — начальнику милиции общественной безопасности Дмитрию Фучеджи.

22 мая 2014 года он был назначен исполняющим обязанности начальника управления общественной безопасности главного управления МВД Украины в Одесской области. А Фучеджи — один из фигурантов уголовных дел по 2 мая — благополучно скрылся за границей.

Ищенко не сбежал из Украины, напротив, поднимался по карьерной лестнице в органах полиции Одесской области.

К слову, 1 июня во время представления Ивана Ищенко в Виннице местные активисты спросили у него об этих событиях. Полицейский ответил, что «всегда был за украинскую Одессу».

Из досье «ФАКТОВ». Иван Ищенко родом из Тарутинского района на Одесчине. Окончил Одесский университет МВД, возглавлял отделы милиции в Тарутинскоми и Овидиопольском районах области. После вышеупомянутой стажировке в облУВД стал там начальником управления общественной безопасности, переименованном впоследствии в управление превентивной деятельности. В феврале 2019 года полковник полиции Ищенко защитил в Харьковском национальном университете внутренних дел диссертацию на получение научной степени кандидата юридических наук. Тема работы — «Административно-правовые основы осуществления подразделениями Национальной полиции Украины ювенальной превенции». В июне 2019 года назначен замначальника Одесского регионального главка Нацполиции. Женат, воспитывает двух сыновей. Супруга, Кристина Ищенко, работает в муниципальной инспекции по благоустройству. Семья снимает квартиру и паркоместо в Одессе, владеет земельным участком площадью 2 га в Тарутинском районе области. Передвигается Иван Ищенко на AUDI Q3 2016 года, бесплатно предоставленной некой гражданкой. Судя по электронной декларации, Иван Ищенко с семьей проживает в квартире, которая принадлежит гражданке Наталье Парневой, и ездит на автомобиле Audi Q3 2016 года выпуска, владельцем которого является Диана Братинова. Кроме того, он пользуется паркингом, принадлежащем теще, Ольге Мустяце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в годовщину трагических событий 2 мая в Одессе активисты устроили стычку.