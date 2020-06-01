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Польша возобновила транзит российского газа в Германию

Польша возобновила транзит российского газа в ГерманиюФото: Agencja Gazeta / Reuters

В понедельник, 1 июня, транзит российского газа через Польшу возобновился. Об этом со ссылкой на данные оператора Gascade, фиксирующего прокачку на границе Германии, сообщает РИА Новости.

Последние четыре дня поставки по газопроводу Ямал — Европа не проводились и никакие объемы в нем не бронировались. Однако с утра 1 июня суточный объем прокачки был выбран более чем на две трети.

В июне в системе заранее зарезервировано 94 процента мощностей. Польская сторона не раскрывает результаты аукционов и их победителей, но эксперты сходятся во мнении, что принимать участие в них может только «Газпром».

Контракт на прокачку российского газа истек в середине мая, после чего Польша перешла на систему бронирования мощностей. До июня аукционы проводились каждый день. В третьем квартале уже зарезервированы 80 процентов мощностей, а в июле будет проведен аукцион сроком на год. В «Газпроме» указывали, что не собираются отказываться от маршрута и поставки так или иначе продолжатся. Польша отмечала, что планирует сохранить объем прокачки.

Ранее отказ подписать долгосрочное соглашение в Варшаве мотивировали желанием соответствовать европейскому законодательству и получить более выгодные условия. В свою очередь, Польша намерена отказаться от российского газа в 2022 году. Республика перейдет на поставки из Норвегии и сжиженный природный газ (СПГ).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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