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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничестваФото: Valentin Wolf / imagebroker.com / Globallookpress.com

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам. Как пишет Forbes, кража профилей стала возможна из-за привязки к номеру телефона и использующейся мессенджером SMS-верификации.

Отмечается, что для входа в аккаунт на новом устройстве пользователи WhatsApp должны ввести специальный код, который приходит им по SMS. Именно этим и воспользовались злоумышленники. Получив доступ к WhatsApp или Facebook кого-либо из знакомых потенциальной жертвы, они отправляли следующее сообщение: «У меня не работают SMS, поэтому я не могу получить код от WhatsApp. Я попросил отправить пароль на твой номер, перешли его, пожалуйста».

Код, который приходил на телефон жертвы, был нужен для входа в его собственный WhatsApp. Если человек пересылал данные из SMS, злоумышленники получали доступ к его аккаунту. Кроме того, некоторые начали создавать аккаунты, в которых выдавали себя за представителей WhatsApp. Они утверждали, что человек должен отправить данные для входа в аккаунт им в личные сообщения. Пользователям мессенджера напомнили, что WhatsApp никогда не просит пользователей отправить кому-либо личные данные или коды подтверждения.

В конце апреля в WhatsApp появилась новая функция. Из-за выросшей во время пандемии коронавируса популярности групповых звонков в компании приняли решение увеличить максимальное количество их участников в два раза: с четырех до восьми.

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По материалам: lenta.ru

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