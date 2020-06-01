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Помпео заявил о возможности принятия гонконгцев в США

Помпео заявил о возможности принятия гонконгцев в СШАМайк ПомпеоФото: POOL NEW / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что власти рассматривают возможность принятия жителей Гонконга в стране. Об этом сообщает Reuters.

Помпео не стал раскрывать подробности того, какие именно визы будут предоставляться гонконгцам или сколько именно жителей района готовы принять в США. Он лишь отметил, что это обсуждается.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Китая после принятия резолюции о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге,

С помощью закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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