Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Лидия Мартынова

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идет, он позитивный", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, количество субъектов, где снижается коэффициент распространения коронавируса, каждый день увеличивается. Попова назвала это знаком успешного прохождения эпидемиологической ситуации, которая сегодня есть в стране.

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