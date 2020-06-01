Популярных блогеров арестовали за хранение наркотиков

Вадим Карасев

Фото: @brycehall

Блогеров Брюса Холла (Bryce Hall) и Джейдена Хосслера (Jaden Hossler), участников коллектива Sway House, который популярен благодаря TikTok-видео, арестовали за хранение наркотиков. Как сообщает Fox News, они были задержаны в штате Техас.

Отмечается, что у Холла было менее двух унций (то есть менее 56,7 грамма) марихуаны, что считается правонарушением, а у Хосслера — также менее двух унций марихуаны и менее 400 граммов другого запрещенного вещества, что классифицируется как уголовное преступление.

Оба блогера были выпущены под залог: пять тысяч долларов (около 350 тысяч рублей по нынешнему курсу) для Холла и шесть с половиной (около 460 тысяч рублей) для Хосслера.

Ранее сообщалось о том, что полиция Египта решила арестовать девушку, опубликовавшую в TikTok видео, в котором она пожаловалась на изнасилование и избиение. Блогершу подозревают в нарушении общественной морали из-за постов в соцсети. Мужчина, которого она обвинила в сексуальном насилии, уже задержан.