Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Популярных блогеров арестовали за хранение наркотиков

Популярных блогеров арестовали за хранение наркотиковФото: @brycehall

Блогеров Брюса Холла (Bryce Hall) и Джейдена Хосслера (Jaden Hossler), участников коллектива Sway House, который популярен благодаря TikTok-видео, арестовали за хранение наркотиков. Как сообщает Fox News, они были задержаны в штате Техас.

Отмечается, что у Холла было менее двух унций (то есть менее 56,7 грамма) марихуаны, что считается правонарушением, а у Хосслера — также менее двух унций марихуаны и менее 400 граммов другого запрещенного вещества, что классифицируется как уголовное преступление.

Оба блогера были выпущены под залог: пять тысяч долларов (около 350 тысяч рублей по нынешнему курсу) для Холла и шесть с половиной (около 460 тысяч рублей) для Хосслера.

Ранее сообщалось о том, что полиция Египта решила арестовать девушку, опубликовавшую в TikTok видео, в котором она пожаловалась на изнасилование и избиение. Блогершу подозревают в нарушении общественной морали из-за постов в соцсети. Мужчина, которого она обвинила в сексуальном насилии, уже задержан.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россияне подсчитали расходы на будущее детей
Россияне подсчитали расходы на будущее детей
Российским компаниям предложили возместить расходы на маски
Российским компаниям предложили возместить расходы на маски
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Первый президент Украины оценил ущерб от сдачи ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины оценил ущерб от сдачи ядерного оружия в $250
Популярных блогеров арестовали за хранение наркотиков
Популярных блогеров арестовали за хранение наркотиков
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Какова доля россиян с мутацией, повышающей риск тяжелой формы Covid-19
Какова доля россиян с мутацией, повышающей риск тяжелой формы Covid-19
Откровенные фото, внебрачные дети и измены: самые громкие скандалы в британской королевской семье
Откровенные фото, внебрачные дети и измены: самые громкие скандалы в
Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги
Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги
Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"
Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"
5 вещей, которые нужно сделать Знакам Зодиака за лето 2020 года
5 вещей, которые нужно сделать Знакам Зодиака за лето 2020 года
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам

Топ на сегодня

Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Еще по теме

Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция
В Грузии легализовали курение марихуаны
В США задержан уроженец Украины с арсеналом оружия
Склад наркотиков и оружия обнаружили в «нехорошей» квартире на юго–востоке Москвы