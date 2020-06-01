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После 4 дней остановки. Транзит газа через "Ямал-Европу" возобновился

После 4 дней остановки. Транзит газа через "Ямал-Европу" возобновился
1 июня/ Радио Sputnik. Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польши, возобновлены после четырехдневной остановки, сообщает РИА Новости.

В понедельник с 6.00 до 7.00 утра было прокачано 24,5 миллиона киловатт-часов из забронированных 36,1 миллиона, свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии.

Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%.


произошло в минувший четверг, 28 мая, когда прокачка топлива упала до нуля.

Тогда же польская платформа по распределению мощностей GSA Platform сообщила, что в этот день с 6 утра все мощности газопровода доступны для бронирования.

До этого аналогичная ситуация сложилась во вторник, 26 мая. На протяжении почти десяти дней до этого поставки последовательно сокращались.

"Газпром" де-факто перестал использовать маршрут через Польшу после завершения транзитного контракта. По текущим условиям, компания обязана бронировать мощности на аукционе в ежедневном режиме до 1 июля.


Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что поставки газа через Польшу так или иначе сохранятся. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, в Варшаве отметили, что страна ожидает сохранения объемов транзита по своей территории.

Ранее радио Sputnik сообщало, что "Газпром" прекратил транзит газа по трубопроводу "Ямал – Европа".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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