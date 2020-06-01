Пособие для домохозяек может появиться в России

Вадим Карасев

Депутатами фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым в Госдуму внесен новый законопроект о пособии домохозяйкам.

Документ предполагает введение ежемесячных денежных выплат для членов семьи, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Им предложено выплачивать пособие в объеме одного МРОТ. На данный момент в России минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей.

Согласно законопроекту, домашнее хозяйство должно быть определено в федеральном законодательстве, как обеспечение своей семьи всем необходимым для жизни. Авторы инициативы к такой деятельности отнесли приготовление пищи, уборку дома, уход за детьми, инвалидами и престарелыми родителями, а также иную работу по дому.

Выплачивать пособие предложено только безработным домохозяйкам, размер среднедушевого дохода семьи которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения РФ. Для определения права на получение пособия будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи, пишет REGNUM.

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