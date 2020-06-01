«Потребность в путешествиях будет более острой, чем после II мировой войны»

Лидия Мартынова

Генеральный директор французского туроператора Club Med в России Оливье Монсо рассказал в интервью «Вестнику АТОР» о том, каковы будут изменения на мировом и российском туристических рынках после снятия ограничений из-за пандемии, и о том, как будет меняться спрос россиян и отдых с Club Med.

- Г-н Монсо, как, по вашим прогнозам, изменится рынок туристических услуг после нормализации ситуации и снятия ограничений?

- Этот кризис, конечно же, очень сильно повлияет на туристическую индустрию. Скорее всего, не все игроки вернутся на рынок, как это уже было в кризис 2014-2015 годов.

Некоторые сегменты рынка пострадают больше других (например, круизы), а отдельные сегменты (например, масс-маркет) будут восстанавливаться дольше, чем сегмент премиум. Но сильнейшие игроки, такие как Club Med, не просто выстоят, но и выйдут из кризиса, скорее всего, уже в ближайший год.

Будут введены операционные изменения, связанные с введением новых норм социального дистанцирования и принятием мер безопасности в отдельных сферах туристического рынка.

Мы верим в то, что Club Med восстановится быстрее других из-за своего уникального концепта и способности каждый раз соответствовать ожиданиям клиентов, которые будут стремиться к большим и свободным пространствам в красивейших природных уголках.

Некоторые сегменты рынка пострадают больше других (например, круизы), а отдельные сегменты (например масс-маркет) будут восстанавливаться дольше, чем сегмент премиум. Но сильнейшие игроки, такие как Club Med, не просто выстоят, но и выйдут из кризиса скорее всего уже в ближайший год.

Изначально, в нашей концепции мы стремимся находить для наших курортов именно такие уникальные и захватывающие дух локации, располагать их на обширных территориях. Это один из приоритетов Club Med.

Туристы будут искать возможности вернуться в свой привычный образ жизни, встретиться со своими друзьями и возобновить общение с близкими, что всегда было в центре концепции Club Med. Наша концепция ценна особенно для семей, которые составляют ядро нашей целевой аудитории. Поэтому мы ожидаем, что клиенты будут искать безопасность, но при этом все равно захотят полноценно насладиться качественным и разнообразным отдыхом в Club Med.

Помимо этого, всё больше клиентов осознает преимущества онлайн-сервисов, поэтому мы ожидаем рост онлайн-бронирований путешествий после выхода из карантина. Из-за того, что все начали работать из дома и привыкать к онлайн формату, мы ожидаем что тренд на онлайн будет расти.

При этом, с одной стороны, онлайн станет удобным форматом, с другой стороны, личный контакт будет цениться как никогда раньше, будет востребован опыт туроператоров, обеспечивающих более индивидуальный подход.

Мы сейчас наблюдаем, что клиенты Club Med хотят быть уверены в сервисе, который они получают, поэтому они не рассматривают другие варианты отдыха, а хотят отправиться именно на наши курорты. Я предполагаю, что в данной ситуации они не станут экспериментировать, выбирая других туроператоров или занимаясь поиском альтернатив.

- Можно ли говорить о том, что туристический бизнес изменит свой формат? И как именно?

- Безусловно, в целом туристический бизнес изменит свой формат. И мы в Club Med, как создатели формулы all-inclusive, знаем наверняка, что именно этот формат претерпит определенные изменения. Эти изменения будут в основном продиктованы новыми санитарными мерами, которые будут объявлены каждой страной.

И, конечно же, Club Med будет им соответствовать, гарантируя своим клиентам максимальный уровень безопасности. Эти изменения послужат исключительно во благо нашим клиентам и сработают в сторону повышения уровня оказания услуг. Услуг будет включено не меньше, а даже больше. Но мы пока воздержимся от конкретики. Пусть это будет приятным сюрпризом для наших клиентов по прибытии на наши курорты.

- Как изменятся предпочтения туристов?

- Предпочтения, скорее всего, будут меняться, но происходить это будет в несколько этапов. Пока сильны страхи после карантина, мы ожидаем, что туристы будут выбирать более безопасные (на их взгляд) способы путешествий и направления.

Мы ожидаем, что российские туристы будут путешествовать внутри страны. Наиболее популярными станут такие направления, как Сочи и Крым, и, конечно же, как только границы откроются, турпоток перераспределиться на ближайшие Европейские направления.

При этом мы уже сейчас можем сказать, что поведенческие характеристики российского клиента будут отличаться от европейского. Европейский клиент будет путешествовать больше на машине, ведь в Европе на автомобиле можно добраться практически до любого европейского курорта Club Med, неважно - это средиземноморье или горнолыжный курорт.

В России же премиальному клиенту придется в любом случае лететь на самолете, независимо от того, где он захочет оказаться – на пляже или в горах. И так как российским клиентам не избежать перелетов даже по своей стране, то и заграничные направления, и отдых внутри страны будут вполне возможны и востребованы.

В Club Med, основываясь на нашем многолетнем опыте всех кризисов со 2-й мировой войны, мы считаем, что потребность в путешествиях останется очень сильной, может быть даже сильнее, чем в прошлом.

В Club Med, основываясь на нашем многолетнем опыте всех кризисов со 2-й мировой войны, мы считаем, что потребность в путешествиях останется очень сильной, может быть даже сильнее, чем в прошлом.

Потребность в свободе и веселье, которая заложена в ДНК бренда Club Med, будет ярко востребована, и мы уверены, что сможем на высоком уровне предоставить гостям такую возможность.

Тем не менее, мы полагаем, что в течение следующих месяцев (и в течение этого лета) туристы будут выбирать более близкие направления для путешествия, как внутри страны, так и в ближайшее зарубежье. Как, например, наши французские клиенты будут выбирать отдых во французских Альпах, российские клиенты, скорее всего, предпочтут привычные для них направления, такие как Турция и Греция.

Туристы будут выбирать направления, где будут доступны прямые перелеты и минимум трансферов.

Они выберут те туристические агентства и отели, которые имеют долгую историю и сильные позиции на рынке. Туристы не будут выбирать что-то новое, они останутся верными отелям, с которыми у них связаны лучшие воспоминания и выстроены доверительные отношения.

- Как скоро восстановится спрос на международные поездки?

- Спрос появится сразу же, как только откроются границы. Но, конечно, не в докризисном объеме. Спрос будет восстанавливаться поэтапно, и мы ожидаем выйти на «докоронавирусные» объемы продаж уже через год.

Наши клиенты уже сейчас задают вопросы, когда же откроются курорты Club Med. Это вселяет большую надежду. Для всех открытие международных курортов – это показатель того, что ситуация наладилась и можно снова ничего не бояться.

К тому же для российского клиента возможность путешествовать - это показатель свободы, и они очень чувствительны к ущемлению этой свободы после советского наследия, поэтому, как только невидимый занавес пандемии откроется, мы уверены, российские клиенты захотят вернуться к привычному отдыху за рубежом в течение ближайших года-полтора.

Это произойдет, как только туристы убедятся, что стандарты безопасности соблюдаются авиакомпаниями, туроператорами и отельерами.

- Возможно, уже сейчас можно говорить о том, что именно изменится в форматах отдыха, какие новые концепции появятся?

- Возможно, какие-то форматы отдыха будут пользоваться большим спросом, чем раньше. Скорее всего клиенты будут выбирать форматы, где они могут чувствовать себя в большей безопасности. Например, предпочтут останавливаться на виллах или бунгало с отдельным входом, а не в больших зданиях отелей с общими зонами.

Также можно с уверенностью говорить, что формат отдыха «eco-chic», который набирал обороты и до пандемии, теперь будет востребован еще больше. Примером тому может служить курорт Club Med Miches Playa Esmeralda в Доминикане, основанный на принципах устойчивого развития. Курорт отмечен сертификатом Green Globe - он дается в сфере устойчивого туризма, в рамках которой основное внимание уделяется сохранению природных ресурсов, положительному вкладу в развитие местных сообществ и защите окружающей среды.

Концепция «eco-chic» помогает защищать природу без ущерба для комфорта гостей. Дизайн курорта продуман так, чтобы здания гармонично вписались в природный ландшафт и местные постройки были не выше раскидистых пальм.

В арсенале Club Med курорт Miches – не единственный пример данной концепции. Стоит также отметить наш уникальный курорт Club Med Cefalu, расположенный на скалистом утесе среди цветущих садов Сицилии.

- Есть ли информация о сроках открытия курортов Club Med?

- Курорты Club Med уже постепенно открываются. В апреле мы уже открыли все наши курорты на территории Китая, но пока они принимают только клиентов из Китая, ведь международные границы по-прежнему закрыты в большинстве государств.

На международном уровне многие из наших самых популярных курортов будут открыты уже в середине этого лета.

Мы планируем открытие европейских, азиатских и других курортов по всему миру сразу же после принятия соответствующих решений главами государств, на территории которых эти курорты расположены.

Например, большинство наших европейских курортов, включая Турцию, открываются уже в июле.

Турция планирует как можно скорее восстановить туристический поток и не собирается сдаваться этим летом, поэтому мы планируем открытие нашего семейного бестселлера Club Med Palmiye. И те, кто не смог полететь туда на майские праздники, ещё обязательно отдохнут там в этом сезоне.

Поэтому следующий шаг – за правительством России и открытием границ.