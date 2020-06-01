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Повышается минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет

Повышается минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет

Тема: Какие законы вступают в силу


С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет должен увеличиться с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. Такая мера предусмотрена в законе о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавируса. Госдума приняла документ 22 мая.

Прежде 6752 рубля были минимумом, который выплачивался неработающим гражданам за уход за вторым и последующими детьми. А минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком составлял 3 375 рублей.  

Как ранее пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, с 1 июня 6752 рубля будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет.

Повысить вдвое минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком 11 мая предложил Президент России Владимир Путин.  Глава государства тогда уточнил, что такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.

2 июня закон планирует рассмотреть Совет Федерации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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По материалам: pnp.ru

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