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Позолоченная обувь найдена в средневековой гробнице в Корее

Позолоченная обувь найдена в средневековой гробнице в Корее

Археологи обнаружили пару бронзовых позолоченных туфель при раскопках гробницы в квартале Хваннам-тон близ города Кёнджу на юго-востоке Республики Корея. Гробница относится к временам государства Силла (57 год до н. э. — 935 год н. э.).

Подобный тип позолоченной обуви использовался в погребальном ритуале V–VI веков, и находят его очень редко. В ранее исследованных гробницах была найдена всего 21 пара. Последняя находка была сделана в 1977 году тоже в районе города Кёнджу, который был столицей государства Силла.

Археологические памятники Кёнджу были пронумерованы во времена японского правления. Гробница, получившая номер 120, как и многие другие, тогда не была исследована, а с тех пор из-за строительства на поверхности получила повреждения. В 2018 году Управление культурного наследия начало раскопки, чтобы определить, насколько сохранилась гробница 120.

В результате были найдены еще две не замеченные ранее гробницы, примыкающие к гробнице 120 с севера и с юга. Они получили номера 120-1 и 120-2. Позолоченная обувь происходит из гробницы 120-2. В этих двух гробницах археологи нашли и другой инвентарь: серебряные поясные украшения, металлические детали конской упряжи, седло, сосуды из бронзы, железа и фаянса.

Раскопки пока находятся на начальной стадии. Археологи не будут приступать к изучению гробницы 120, пока не завершат работы на гробницах 120-1 и 120-2. Поскольку курган гробницы 120 изначально вдвое выше, чем у соседних гробниц, предполагается, что погребенный в ней человек был особенно высокого ранга.

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По материалам: polit.ru

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