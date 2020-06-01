Причиной смерти главы Чувашской митрополии Варнавы стал Covid-19

Алексей Вольцев

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров), о смерти которого сообщалось ранее, скончался от осложнений, вызванных Covid-19. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил телеграм-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«1 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава», — указал канал.

ИА Newstes уже сообщало, что 1 июня на 90-м году жизни умер митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров)а. Как пояснили в пресс-службе Чебоксарско-Чувашской епархии РПЦ, митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу, где его перевели в реанимацию. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.