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Причиной смерти главы Чувашской митрополии Варнавы стал Covid-19

Причиной смерти главы Чувашской митрополии Варнавы стал Covid-19

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров), о смерти которого сообщалось ранее, скончался от осложнений, вызванных Covid-19. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил телеграм-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«1 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава», — указал канал.

ИА Newstes уже сообщало, что 1 июня на 90-м году жизни умер митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров)а. Как пояснили в пресс-службе Чебоксарско-Чувашской епархии РПЦ, митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу, где его перевели в реанимацию. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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