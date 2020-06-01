Путин поблагодарил участников конкурса «Большая перемена»

Вадим Карасев

Владимир Путин Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил участников конкурса для школьников «Большая перемена». Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями по случаю Международного дня защиты детей глава государства отметил, что они, несмотря на пандемию коронавируса, проявили ответственность и готовность помочь всем нуждающимся.

По словам Путина, «Большая перемена» дала возможность «включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах, найти свои сильные стороны». Мотором конкурса, отметил президент, стали волонтеры, почти 650 тысяч школьников изо всех российских регионов страны, которые помогали другим и развивали себя.

Цель конкурса — дать каждому школьнику попробовать себя в разных направлениях. «Задача государства, школы, родителей — всех нас вместе — создать условия для того, чтобы талант каждого человека был реализован. Россия для этого, по истине, страна возможностей», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять учащиеся 8-10-х классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня. Заявки на участие оставили более 600 тысяч школьников.