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Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Фото: http://www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений главы государства.

Речь идет об оказании первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи россиянам. Ответственным за исполнение поручения назначем глава Минздрава Михаил Мурашко. Срок реализации поручения — 10 июня.

Кроме этого, Минздрав должен обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в российских медучреждениях на случай, если произойдет рост заболеваемости инфекцией.

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По материалам: uposters.ru

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