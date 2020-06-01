Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Сегодня, 21:49 Вадим Карасев
Фото: http://www.kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений главы государства.
Речь идет об оказании первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи россиянам. Ответственным за исполнение поручения назначем глава Минздрава Михаил Мурашко. Срок реализации поручения — 10 июня.
Кроме этого, Минздрав должен обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных COVID-19 в российских медучреждениях на случай, если произойдет рост заболеваемости инфекцией.
По материалам: uposters.ru