Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon

Алексей Вольцев

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил американского коллегу Дональда Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon, лидеры двух стран также подтвердили настрой на сотрудничество в космосе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля "Крю Дрэгон", доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры РФ и США подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере.