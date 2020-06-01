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Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon

Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил американского коллегу Дональда Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon, лидеры двух стран также подтвердили настрой на сотрудничество в космосе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля "Крю Дрэгон", доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры РФ и США подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере.

# Россия
По материалам: ria.ru

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