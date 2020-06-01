Роспотребнадзор рассказал, как будут работать рестораны и кафе, после снятия ограничений

Вадим Карасев

Роспотребнадзор создал свод рекомендаций и правил, по которым необходимо будет работать представителям сферы общественного питания.

После того, когда будут отменены ограничительные меры, в силу вступит новый отредактированный документ, который подготовил Роспотребнадзор. В условиях пандемии было решено внести некоторые изменения по работе заведений общественного питания.

Для организации работы кафе или ресторана необходимо будет провести перестановку, делая упор на то, чтобы столики находились на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Также администрация обязана на входе в помещение поместить средства дезинфекции.

Персонал на ежедневной основе будет опрашиваться на предмет общения с людьми, которые имеют признаки коронавируса, и общего самочувствия в начале рабочей смены. Кроме этого, весь день работники заведения должны будут находиться в маске. Уборка и мытье посуды в подобных учреждениях теперь тоже возможна только с использованием дезинфицирующих средств.

Уточняется, что поправки вносились с учетом мнения предпринимателей. Например, одно из предложений Роспотребнадзора было отклонено после обсуждений с представителями бизнеса. Речь идет о прозрачных барьерах между гостями кафе и ресторанов, пишут Вести.ru.

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