Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роспотребнадзор рассказал, каких туристов не пустят в Анапу

Роспотребнадзор рассказал, каких туристов не пустят в Анапу

Роспотребнадзор в Анапе проинформировал туроператоров и отельеров о правилах приема туристов в этом районе Краснодарского края. Из этой информации следует, что попасть на отдых даже в санаторий или отель с медлицензией Анапы будет очень проблематично. Людей без нужных документов (их три) отправят в обсерватор.

Как рассказал в своем аккаунте в Facebook глава управляющей компании сети отелей «Ателика» Алексей Высоканов, 31 мая в аэропорту Анапы прошел специальный инструктаж для открывающихся санаторно-курортных организаций, посвященный тому, каких гостей могут принимать санатории. Инструктаж проводили заместитель начальника Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анапы, а также три заместителя мэра этого курорта.

Присутствующих представителей санаториев заверили, что через аэропорт или по железной дороге ни один гость не попадет в санатории Анапы без трех документов. Эти три документа – санаторно-курортная путевка или ее аналог (выписка из санаторно-курортной карты), справка об отсутствии COVID-19 и справка об эпидокружении (об отсутствии контактов с заболевшими в течение 14 дней, которую пока непонятно, кто выдает – прим. ред.).

«Сначала их наличие проверяет полиция, затем встречающий медработник от санатория. Если нет этих документов, гость направляется в обсерватор в Темрюкский район за счет санатория. Если гость против, то составляют протокол о сопротивлении полиции и отправляют иск в суд на принудительную обсервацию. Впрочем, можно из аэропорта или по железной дороге уехать сразу обратно. На автотранспорте проехать легче, но блокпостам дадут указание также проверять эти же три документа и выдавать спецпропуск до санатория»,  – рассказал подробности услышанного на инструктаже Алексей Высоканов.

Сказали обзвонить всех, кто купил путевку и объяснить – если нет справок, в Анапу не приезжать

Санаториям также разъяснили, что если гость минует все эти преграды, доберется до санатория и его примут без трех справок и он окажется больным COVID-19, то его администрации грозит уголовная ответственность и  закрытие санаторно-курортной организации  через суд. «Сказали обзвонить всех, кто купил путевку и объяснить – если нет справок, в Анапу не приезжать», – сообщил г-н Высоканов.

Также (что вызвало удивление присутствующих на инструктаже) главный санитарный врач Анапы объявила, что гости в определенную санаторно-курортную организацию должны заезжать фактически посменно («один раз, все в один день, не чаще, чем раз в 14 дней»). Это противоречит согласованным после диалога Ростуризма и Роспотребнадзора рекомендациям последнего из названных ведомств (оттуда было убрано требование «смен» по 14 дней).

Как объявили в ходе инструктажа, такие меры предусмотрены до окончания карантина на Кубани. Пока он действует до 6 июня. Напомним, до этого срока на Кубани будут также закрыты все пляжи, в том числе пляжи санаториев. Как опасаются специалисты, карантин в Краснодарском крае могут продлить еще на неделю.

В этих условиях многие санаторные объекты не готовы возобновлять свою деятельность и принимать гостей с такими рисками. «Ателика» перенесла открытие своего объекта в Анапе «Ателика «Мечта» (есть медлицензия) на 10 июня. Остальные отели «Ателики» откроются позже, исходя из текущей ситуациями с ограничениями.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги
Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги
Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"
Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"
5 вещей, которые нужно сделать Знакам Зодиака за лето 2020 года
5 вещей, которые нужно сделать Знакам Зодиака за лето 2020 года
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Северный флот получит гиперзвуковое оружие
Северный флот получит гиперзвуковое оружие
В Минздраве сравнили риск заразиться коронавирусом в больнице и магазине
В Минздраве сравнили риск заразиться коронавирусом в больнице и
Минфин связал блокирование погранпункта в Закарпатье с контрабандой
Минфин связал блокирование погранпункта в Закарпатье с контрабандой
Роспотребнадзор: Выходить из карантина регионы будут строго по эпидситуации
Роспотребнадзор: Выходить из карантина регионы будут строго
Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций
Звездный Instagram: фото с грядок, селфи на диване и другие карантинные радости звезд
Звездный Instagram: фото с грядок, селфи на диване и другие
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Топ на сегодня

Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Еще по теме

Замглавы администрации Анапы стал Евгений Азизов
Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Главой Анапы выбрали Юрия Полякова
Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Анапе