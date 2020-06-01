Роспотребнадзор рассказал, каких туристов не пустят в Анапу

Алексей Вольцев

Роспотребнадзор в Анапе проинформировал туроператоров и отельеров о правилах приема туристов в этом районе Краснодарского края. Из этой информации следует, что попасть на отдых даже в санаторий или отель с медлицензией Анапы будет очень проблематично. Людей без нужных документов (их три) отправят в обсерватор.

Как рассказал в своем аккаунте в Facebook глава управляющей компании сети отелей «Ателика» Алексей Высоканов, 31 мая в аэропорту Анапы прошел специальный инструктаж для открывающихся санаторно-курортных организаций, посвященный тому, каких гостей могут принимать санатории. Инструктаж проводили заместитель начальника Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анапы, а также три заместителя мэра этого курорта.

Присутствующих представителей санаториев заверили, что через аэропорт или по железной дороге ни один гость не попадет в санатории Анапы без трех документов. Эти три документа – санаторно-курортная путевка или ее аналог (выписка из санаторно-курортной карты), справка об отсутствии COVID-19 и справка об эпидокружении (об отсутствии контактов с заболевшими в течение 14 дней, которую пока непонятно, кто выдает – прим. ред.).

«Сначала их наличие проверяет полиция, затем встречающий медработник от санатория. Если нет этих документов, гость направляется в обсерватор в Темрюкский район за счет санатория. Если гость против, то составляют протокол о сопротивлении полиции и отправляют иск в суд на принудительную обсервацию. Впрочем, можно из аэропорта или по железной дороге уехать сразу обратно. На автотранспорте проехать легче, но блокпостам дадут указание также проверять эти же три документа и выдавать спецпропуск до санатория», – рассказал подробности услышанного на инструктаже Алексей Высоканов.

Сказали обзвонить всех, кто купил путевку и объяснить – если нет справок, в Анапу не приезжать

Санаториям также разъяснили, что если гость минует все эти преграды, доберется до санатория и его примут без трех справок и он окажется больным COVID-19, то его администрации грозит уголовная ответственность и закрытие санаторно-курортной организации через суд. «Сказали обзвонить всех, кто купил путевку и объяснить – если нет справок, в Анапу не приезжать», – сообщил г-н Высоканов.

Также (что вызвало удивление присутствующих на инструктаже) главный санитарный врач Анапы объявила, что гости в определенную санаторно-курортную организацию должны заезжать фактически посменно («один раз, все в один день, не чаще, чем раз в 14 дней»). Это противоречит согласованным после диалога Ростуризма и Роспотребнадзора рекомендациям последнего из названных ведомств (оттуда было убрано требование «смен» по 14 дней).

Как объявили в ходе инструктажа, такие меры предусмотрены до окончания карантина на Кубани. Пока он действует до 6 июня. Напомним, до этого срока на Кубани будут также закрыты все пляжи, в том числе пляжи санаториев. Как опасаются специалисты, карантин в Краснодарском крае могут продлить еще на неделю.

В этих условиях многие санаторные объекты не готовы возобновлять свою деятельность и принимать гостей с такими рисками. «Ателика» перенесла открытие своего объекта в Анапе «Ателика «Мечта» (есть медлицензия) на 10 июня. Остальные отели «Ателики» откроются позже, исходя из текущей ситуациями с ограничениями.