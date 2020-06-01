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Роспотребнадзор: Выходить из карантина регионы будут строго по эпидситуации

Роспотребнадзор: Выходить из карантина регионы будут строго по эпидситуации

Режим ограничений, установленный в России в связи с распространением Covid-19, не будет снят в один момент, регионы страны будут выходить из него по-разному — в зависимости от ситуации. Об этом, выступая сегодня, 31 мая, на телеканале «Россия-24», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом глава ведомства выразила надежду, что процесс постепенного ослабления карантинного режима будет успешным.

«Сегодня у нас определённое количество субъектов (федерации) на первом этапе, определённое количество, — гораздо меньшее, конечно, — на втором. Но динамика есть, процесс идёт, он позитивен», — отметила Попова.

По словам главы ведомства, регионов, где снижается коэффициент распространения инфекции, каждый день становится больше.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных инфекционных коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

Ранее руководитель Роспотребнадзора говорила, что в РФ наблюдается «уверенное» снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом при увеличении объёмов тестирования. По её словам, в стране уже проведено более 10 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА Newstes, в России за последние сутки зарегистрировано 9 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране достигло 405 843. Россия остаётся на третьем месте в мире по числу заразившихся — вслед за США (1,822 млн) и Бразилией (почти 502 тыс.). Новые случаи инфицирования зафиксированы в 84 регионах РФ. За сутки в стране скончались 138 больных коронавирусом, из них в Москве — 69, Московской области — 25, Санкт-Петербурге — 13, Дагестане — 9. Общее число жертв заболевания в стране выросло до 4 693.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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