Россия ответила на обвинения в причастности к беспорядкам в США

Вадим Карасев

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Россия не имеет отношения к проходящим в США беспорядкам. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter-аккаунте.

«Как и можно было ожидать, американские СМИ начали спекулировать на тему о том, что беспорядки в США происходят не без участия России (...). Вместо того чтобы разобраться в первопричинах своих проблем, ищут "виновного" на стороне», — подчеркнул дипломат. По словам Ульянова, обвинения в причастности Москвы немыслимы, а те, кто их делает, занимаются демонизацией русских и промыванием мозгов.

Постпред России таким образом ответил на утверждения бывшего советника по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс. Накануне она заявила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. По ее словам, русские могут подстрекать обе стороны протестующих при помощи соцсетей. Доказательств своих слов она не привела.

Ранее 1 июня член Совета Федерации Олег Морозов также прокомментировал эти утверждения. По его мнению, такие обвинения «напоминают бред умалишенного».

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.