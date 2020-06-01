Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США

Вадим Карасев

Мария ЗахароваФото: МИД РФ / РИА Новости

Россия захотела услышать комментарии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также G7 относительно протестов в США. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

По ее словам, Россия хотела бы, чтобы страны-участницы ряда структур прокомментировали продолжающиеся в США беспорядки.

«Учитывая тот шквал обвинений, критики, заявлений, который мы видим по поводу и без повода в отношении целого ряда государств регулярно от таких структур, как ЕС, НАТО, "семерка", ПАСЕ, которой есть дело до всего, и целый ряд других структур, которые так или иначе спонсируются или воодушевляются нашими американскими партнерами, хочется услышать их развернутый комментарий. Мы видим целую неделю целый калейдоскоп событий — даже одно из них всегда заслуживает залпа [высказываний] из того же самого Европейского союза, из Брюсселя. Не только из ЕС, но из НАТО», — сказала Захарова.

«Где же партнеры США? Почему мы их не слышим?», — отметила Захарова.

Она добавила, что с этого момента США «теряют моральное право упрекать другие государства в несоблюдении прав человека». Также, по ее мнению, США неслучайно вышли недавно из Совета ООН по правам человека, так как «предвидели» ситуацию.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.