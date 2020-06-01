Россияне подсчитали расходы на будущее детей

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жители российских городов считают, что на будущее детей стоит откладывать от 2,8 до 17,2 миллиона рублей. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование жизни», передают «Известия».

Опрос показал, что 62 процента городских жителей считают необходимым накопление сбережений для своих детей. Больше всего сторонников накопления проживает в Махачкале (84 процента), меньше всего их оказалось в Санкт-Петербурге и Москве (34 и 44 процента).

При этом в Махачкале готовы накопить 2,8 миллиона рублей, тогда как в столице эта сумма составляет 17,2 миллиона рублей (9,5 миллиона для Петербурга).

В основном родители откладывают деньги на образование (70 процентов) и покупку квартиры (53 процента). 14 процентов респондентов копят для того, что бы у детей были деньги. 12 процентов — на лечение. 8 процентов опрошенных хотят передать деньги по наследству. В опросе приняли участие жители 37 городов с населением в 500 тысяч человек и более.

Ранее сообщалось, что треть россиян из-за коронавируса стали больше внимания уделять наличию соцпакета у работодателей, а 13 процентов трудящихся назвали этот фактор главным при выборе работы. Каждый пятый респондент посчитал предоставляемые сотрудникам бонусы необходимыми в кризисных ситуациях. Большинство же опрошенных уверены, что прямая материальная поддержка стала бы наиболее полезной.