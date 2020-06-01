Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

Вадим Карасев

Геннадий Тимченко (справа)Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Такие подсчеты провело РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Потери, согласно подсчетам, составили 31,5 миллиарда долларов. Всего в рейтинг входят 500 человек, россияне в нем занимают 24 строки. Богатейшим из них остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 28,4 миллиарда долларов. На втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (18,8 миллиарда долларов), а на третьем месте среди россиян — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (18,3 миллиарда долларов).

С другой стороны, состояние американских богачей, наоборот, выросло. За два месяца с середины марта по середину мая больше остальных разбогатели лидер мирового рейтинга миллиардеров, основатель интернет-платформы Amazon Джефф Безос и создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг. Их состояние выросло на 34,6 и 25 миллиардов долларов соответственно — до 150 и 87,3 миллиарда.