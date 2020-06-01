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Российским компаниям предложили возместить расходы на маски

Российским компаниям предложили возместить расходы на маскиФото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минтруд предлагает российским компаниям возместить расходы на покупку средств индивидуальной защиты: масок, перчаток и санитайзеров, передает РИА Новости. Предполагается, что возмещение будет производиться за счет страховых взносов. Проект приказа уже подготовлен и согласован с профильными ведомствами.

Работодатели смогут получить компенсацию из средств Фонда социального страхования (ФСС). В ведомстве подчеркнули, что размер такой компенсации не должен превышать 20 процентов страховых отчислений фирмы за прошлый год. Это также касается расходов на проведение тестов на коронавирус и покупку термометров для бесконтактного измерения температуры. В будущем в этом списке могут также появится противочумные костюмы, бахилы, респираторы, одноразовые халаты, дезинцифирующие приборы и лицевые щиты.

По данным Минтруда, ежегодно объем средств, возмещаемых работодателям составляет более 10 миллиардов рублей. За эти деньги в фирмах, в том числе, проводят обучение по охране труда и оплачивают санаторно-курортное лечение.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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