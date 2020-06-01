Российским салонам сотовой связи предсказали массовое закрытие

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

До 30 процентов российских салонов сотовой связи могут не открыться после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный компанией Telecom Daily.

Такого мнения придерживается 31 процент собственников, руководителей и сотрудников розничных сетей. Еще 36,5 процента опрошенных настроены более оптимистично, они предсказали, что закроется от 10 до 20 процентов торговых точек.

Половина опрошенных убеждены, что закрытие розницы будет компенсировать рост онлайн-продаж. Другая половина в этом сомневается.

Большая часть (61,5 процента) респондентов связывает закрытие магазинов с падением покупательской способности населения и снижением трафика. Также они упоминают сокращение денежного потока (50 процентов) и отказ арендодателей предоставить скидку или рассрочку (48 процентов).

Издание опросило представителей сотовых компаний, они подтвердили планы сократить розничные магазины. Причиной называется нежелание арендодателей пойти на уступки. При этом отмечается, что до пандемии коронавируса российский рынок уже был перенасыщен салонами сотовой связи. Оставшихся точек должно хватить для эффективного обслуживания клиентов. Некоторые компании начали сокращать магазины еще до пандемии коронавируса, другие планируют это сделать после снятия введенных ограничений.

Ранее сообщалось, что кибербезопасность, телемедицина, финтех и онлайн-образование будут востребованы в России в эпоху постпандемии. К таким же отраслям причислены сервисы онлайн-развлечений и виртуальные путешествия, а также инструменты для удаленной работы и автоматизации бизнеса.