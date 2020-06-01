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Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США

Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в СШАФото: Maria Alejandra Cardona / REUTERS

Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в причастности к беспорядкам в США. Об этом она заявила в эфире CNN, передает Fox News.

По ее словам, в акциях протеста участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. Она утверждает, что Москва действует по своему обычному плану. «Не удивлюсь, если русские подстрекают обе стороны при помощи соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что Москва каким-либо образом спонсирует их в той или иной форме», — сказала Райс.

При этом чиновник отметила, что не читала информацию от разведсообщества по этому вопросу, и основывается лишь «на собственном опыте».

Это не первый случай, когда в эфире CNN звучат подобные высказывания. Так, 30 мая один из экспертов также увидел «русский след» в массовых беспорядках в США. По его словам, в протестах якобы принимали участие «русские агенты» или «группировка белого превосходства». «Русские на выборах 2016 года притворялись черными активистами. Может быть, они вовлечены и в это?» — сказал специалист. После этого президент США Дональд Трамп заступился за Россию и раскритиковал телеканал. По его словам, CNN снова выпускает «вымышленные новости».

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.

Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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