Ростовские виноделы отказываются работать с Ольгой Бузовой

Вадим Карасев

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова больше не устраивает ростовских виноделов в качестве партнера. В Global Wine Distribution намерены расторгнуть с ней контракт.

Как информирует издание “Блокнот”, соответствующая информация появилась на Telegram-канале Mash. Как отмечается, ростовская компания в марте стала эксклюзивным импортером вина ТМ Buzwine в РФ. Однако уже через один квартал выяснилось, что алкогольный напиток от популярной певицы спросом, мягко говоря, не пользуется. Стоимость бутылки Buzwine составляет порядка шестисот рублей.

Примечательно, что и ранее эксперты крайне скептически восприняли идею Ольги к выпуску алкоголя под своим брендом. Ведь преимущественная часть аудитории Бузовой - это несовершеннолетние, которым продукция звезды «Дома-2» попросту не доступна.

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