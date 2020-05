С какого месяца ждать рейсов из России на Кипр

Анастасия Иванова

Власти Кипра опубликовали туристический протокол для въезда иностранных путешественников. Какие документы нужны будут туристам, когда на острове ждут россиян и что ждет гостей, если они все-таки заболеют коронавирусом на Кипре, читайте в нашем материале.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОПРОСЯТ У ТУРИСТОВ НА ВЪЕЗДЕ

Кипр на основе доступных эпидемиологических данных составил список из 19 стран Европы, граждане которых смогут прибыть в страну в июне. Страны разделены на две группы (A и B). В первую вошли 13 стран Европы, во вторую – шесть (Швейцария, Чехия, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония).

Прием иностранных туристов будет проходить в два этапа. Первая стадия охватит период с 9 по 19 июня. Вторая - начнется 20 июня. На первом этапе туристы должны будут иметь при себе сертификат об отсутствии у них коронавируса. При этом тест должен быть сдан не позднее, чем за 72 часа до вылета. На втором этапе такой сертификат будут требовать только у туристов из стран группы B. Сертификат потребуется до посадки на рейс и на паспортном контроле. Если у путешественника нет теста на коронавирус, ему предложат пройти тестирование по прибытию. Стоимость – 60 евро, результат – не позднее, чем через 24 часа, поэтому в это время путешественникам предложат изолироваться в забронированных номерах.

Во время полета на Кипр все пассажиры обязаны быть в маске. По прибытии туристов ждет термометрия. Некоторым путешественникам по прибытии будет произвольно предложено пройти бесплатный тест на «ковид», независимо от того, откуда они прилетели.

Также все въезжающие будут обязаны заполнить «Декларацию путешественника COVID-19». Это можно сделать онлайн на веб-сайте МИД Кипра или на стойках регистрации в аэропорту вылета. Заполненная копия декларации будет запрошена до посадки на борт и при пограничном контроле в пункте назначения.

МАСКА - ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ НЕВОЗМОЖНО СОЦИАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ

Для всех объектов размещения были разработаны расширенные протоколы по технике безопасности и гигиене. Основное: во время отдыха на острове туристов попросят соблюдать дистанцию в 2 кв.м. на улице и 3 кв.м. в помещении. Там, где физическое дистанцирование невозможно, ношение маски для лица будет обязательным (самолеты, аэропорты, порты, такси, автобусы, лифты).

Шезлонги на пляжах буду размещены в 2 м. друг от друга. Сотрудники отелей будут носить защитные маски на лице. В кафе, ресторанах, барах и пабах столики выставят в 2 метрах друг от друга, максимальное количество гостей за одним столом ограничат группой до 10 человек.

Также гостям будут предлагать по возможности расплачиваться картой. Антибактериальный гель будет доступен во всех заведениях: на входах, в приемных, в залах, общественных туалетах, лифтах и т.д.

ТУРИСТАМ ВОЗМЕСТЯТ РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ

По мнению кипрских властей, предпринимаемых мер достаточно для обеспечения безопасности отдыха. Чтобы подчеркнуть эффективность заявленных «антивирусных» протоколов, правительство Кипра обещает покрыть расходы туристов (питание, лечение и размещение в больнице) в случае выявления у них коронавируса во время отдыха. Самостоятельно иностранцу придется оплатить только такси до аэропорта и перелет на родину.

Специально для иностранных туристов на острове будет отведена отдельная больница на 100 мест. В ней также зарезервируют около 200 аппаратов ИВЛ для пациентов в критическом состоянии. Кроме того, для членов семей туристов и для тех, с кем они вступали в тесный контакт, будет отведен отель на 500 комнат.

Принципиально и следующее. Если в объекте размещения будет выявлен турист с положительным тестом, то отель не закроют на 14-дневный карантин. Вместо этого комнаты, где проживал инфицированный и лица, которые с ним контактировали, пройдут глубокую очистку и дезинфекцию, прежде чем будут использованы вновь.

С КАКОГО МЕСЯЦА НА КИПРЕ ЖДУТ РОССИЯН

Россия, Великобритания, Украина, Грузия, Казахстан, Белоруссия, США и Швеция пока включены в группу стран высокого риска. Однако кипрские власти обещают корректировать списки по мере изменения эпидемиологической ситуации на зарубежных рынках. Оценка ситуации по другим странам будет проводиться в еженедельном режиме.

По прогнозам кипрской стороны, островное государство сможет вновь принять британских и российских туристов в июле. «Я ожидаю, что ситуация в таких важных для нас странах, как Великобритания, Россия и Швеция позволит их гражданам путешествовать на Кипр в начале июля. Я довольно оптимистично настроен по этому поводу», - заявил заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

По информации из дипломатических источников, открытие регулярных рейсов на Кипр возможно к августу.

Чтобы стимулировать туристические прибытия Кипр запустит рекламную кампанию "The better days are coming" стоимостью 10 млн. евро. Кипр нацелен в 2020 году принять миллион иностранных туристов. В 2019 году Кипр посетило почти 4 млн зарубежных гостей. По данным Пограничной службы ФСБ России, граждане России в прошлом году совершили на Кипр более 900 тыс.поездок.

По оценке туроператоров, при восстановлении авиасообщения с Кипром в августе, средиземноморское направление имеет хорошие шансы по спросу во второй части сезона.