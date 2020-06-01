Сергей Корнеев займется развитием туризма в Петербурге

Лидия Мартынова

Председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга назначен Сергей Корнеев, ранее занимавший пост заместителя руководителя Ростуризма. Такое распоряжение сегодня, 1 июня, подписал губернатор северной столицы Александр Беглов. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города.

СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ ВОЗГЛАВИТ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА ПЕТЕРБУРГА

«На должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга со 2 июня назначен Сергей Корнеев», - сообщает пресс-служба администрации города.

В новую должность Сергей Корнеев, который до назначения работал заместителем руководителя Ростуризма, вступит со вторника, 2 июня. Предварительная информация об уходе г-на Корнеева в Россотрудничество, таким образом, не подтвердилась. В отраслевом сообществе неофициальная информация о переезде г-на Корнеева в Петербург функционировала уже неделю.

На новой должности в Санкт-Петербурге Сергей Корнеев сменит Евгения Панкевича, который занимал пост председателя комитета по туризму Северной столицы с 2018 года.

ГЛАВА РОСТУРИЗМА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА НАЗНАЧЕНИЕ СЕРГЕЯ КОРНЕЕВА

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму, комментируя назначение Сергея Корнеева на новую должность, отметила, что Санкт-Петербург в лице г-на Корнеева получил сильного управленца с огромным опытом и знанием всех нюансов отрасли.

«В Ростуризме мы вместе работали над рядом инициатив по продвижению образа России в мире, развитию основных видов туризма нашей страны, программ межрегионального взаимодействия, культурно-познавательных и круизных маршрутов и многим другим. Уверена, все это мы сможем и дальше вместе реализовать в России и в Санкт-Петербурге – поистине прекрасном городе, который является туристической дестинацией мирового масштаба, гордостью страны и одним из главных туристских магнитов для наших граждан и гостей из всех стран», - заявила Зарина Догузова.

Зарина Догузова пожелала Сергею Корнееву больших успехов на новом месте работы и выразила уверенность, что сотрудничество Ростуризма и туристической администрации Санкт-Петербурга станет еще эффективнее.

«В ближайшее время мы начнем формировать большую межрегиональную экспертную команду Ростуризма, в этой работе Сергею Корнееву, который остается также моим советником на общественных началах, отведена важная роль», - заключила руководитель Ростуризма.