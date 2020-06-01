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Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД

Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин назначил генерала Сергея Лебедева новым начальником Следственного департамента МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущий руководитель управления Александр Романов был уволен на фоне скандала вокруг его подчиненных, арестованных по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном.

"Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Следственного департамента министерства внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-майору полиции Лебедеву Сергею Николаевичу специальное звание генерал-майора юстиции", - говорится в документе.


Данный указ вступает в силу со дня подписания - 1 июня.

# Политика
По материалам: ria.ru

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