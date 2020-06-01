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Северный флот получит гиперзвуковое оружие

Северный флот получит гиперзвуковое оружие
Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, совершенствуется противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей нашей страны. "Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России – Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 "Триумф", - пояснил командующий.

# В мире
По материалам: ria.ru

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