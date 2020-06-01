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Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звездФото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский певец Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, посвященное «бедственному» положению артистов из-за коронавируса. Строчки он опубликовал в своем Instagram.

Музыкант предложил ввести в обиход наречие «Вжоперти», означающее «находиться в закрытом помещении без средств к существованию». В матерном стихотворении он указал, что в сложившейся ситуации, когда «**** [половой орган] без соли лег на блюде», голодней всех было звездам, которые которые захотели взять МРОТ (минимальный размер оплаты труда), намекнув также, что они согласились на оральный секс.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. Шнуров его осудил и посвятил ему матерное стихотворение. Пригожин пообещал, что его встреча со Шнуровым «закончится точно не рукопожатием», а также потребовал от артиста извинений перед его супругой. Позднее Шнуров подвел итоги спора словами о том, что большинство российских артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги.

Также на слова Пригожина отреагировала партия «Коммунисты России». Они послали продюсеру и его супруге певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи, и предложили «простой и действенный способ не умереть с голоду». Так, продюсеру посоветовали пойти работать на завод или на стройку, а его жене — стать уборщицей.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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