СМИ: способное достроить "Северный поток – 2" судно сменило владельца

Влада Некрасова

Судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток 2", теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФу), сообщает газета РБК со ссылкой на данные выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.

Согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц "Газпрома", по состоянию на 31 марта СТИФ входил в группу "Газпром". По данным ЕГРЮЛ, учредители фонда - "Газпром теплоэнерго" с долей 51% и "Газпром межрегионгаз Самара" с долей 49%. Эти компании, в свою очередь, входят в "Газпром межрегионгаз". Уставный капитал фонда составляет 123 миллиона рублей, его основная деятельность — аренда и управление недвижимым имуществом. В конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

Как пояснил газете управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, если было решено сделать собственником судна СТИФ, значит, возможные санкции США именно против этого юридического лица считаются неопасными, вместе с тем, под санкции может попасть само судно. Источник в самом "Газпроме" сообщил изданию, что "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы".

"Газпром" приобрел "Академик Черский" в 2015 году. С 2016 года судно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота", а информация о трубоукладчике находилась на сайте компании по крайней мере до февраля 2020 года, уточняет издание.