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Соловьев дал совет Рогозину по поводу ответа на шутку Маска

Соловьев дал совет Рогозину по поводу ответа на шутку МаскаФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев дал совет главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину по поводу шутки руководителя SpaceX Илона Маска о работающем батуте. Рекомендацию он опубликовал в Telegram-канале.

«Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить», — отметил ведущий, рассуждая, чем ответит «Роскосмос». По его словам, «мяч на нашей стороне» и поэтому с ответным подколом не надо спешить.

После введения санкций в отношении российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять астронавтов на МКС при помощи батута. 31 мая Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon.

«Батут работает», — заявил он и рассмеялся вместе с главой НАСА Джеймсом Брайденстайном. Основатель SpaceX тогда пояснил, что это внутренняя шутка. Позднее Рогозин сообщил, что ему юмор понравился.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon вечером 30 мая стартовала из Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал первым для Crew Dragon с экипажем на борту. Позже корабль успешно пристыковался к МКС.

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По материалам: lenta.ru

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