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Стало известно, когда Рада рассмотрит программу правительства

Стало известно, когда Рада рассмотрит программу правительства
Верховная Рада вернется к пленарной работе во вторник, 2 июня. В первую неделю парламент будет рассматривать программу правительства.

"Абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали тот текст, который Кабинет министров подал еще в апреле, и предоставили свои рекомендации. Вероятно, голосование в зале будет аналогичным и программу отправим на доработку... Рассчитываем получить детальный и более конкретный документ, который учтет рекомендации народных депутатов", - написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
Доработанный правительством вариант парламент рассмотрит в течение 15 дней.

Также, отметила Кравчук, в повестке дня на неделю голосование во втором чтении законопроекта о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от "цифрового" комитета - об облачных услугах, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей.

"Также в планах голосование во втором чтении законопроекта из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности, о введении партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тысяч избирателей (сейчас - 90 тыс.), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижение в советы разного уровня и многое другое - в первом чтении", - добавила она.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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