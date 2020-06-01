Стало известно, когда Рада рассмотрит программу правительства

Влада Некрасова

Верховная Рада вернется к пленарной работе во вторник, 2 июня. В первую неделю парламент будет рассматривать программу правительства."Абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали тот текст, который Кабинет министров подал еще в апреле, и предоставили свои рекомендации. Вероятно, голосование в зале будет аналогичным и программу отправим на доработку... Рассчитываем получить детальный и более конкретный документ, который учтет рекомендации народных депутатов", - написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.Доработанный правительством вариант парламент рассмотрит в течение 15 дней.Также, отметила Кравчук, в повестке дня на неделю голосование во втором чтении законопроекта о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от "цифрового" комитета - об облачных услугах, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей."Также в планах голосование во втором чтении законопроекта из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности, о введении партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тысяч избирателей (сейчас - 90 тыс.), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижение в советы разного уровня и многое другое - в первом чтении", - добавила она.