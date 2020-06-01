Сырые яйца, ребрышки и 10-минутные тренировки: секреты красоты Мэрилин Монро

Вадим Карасев

Если вы когда-нибудь задумывались, как девушки сохраняли подтянутую фигуру до появления детокса, хлеба без глютена и "умных часов" для подсчета калорий, Мэрилин Монро, возможно, сможет дать вам некоторое представление об этом. В сентябрьском выпуске журнала Pageant Magazine за 1952 год звезда рассказала миру о своей чрезвычайно странной диете и других секретах стройности. В честь дня рождения легендарной актрисы вспоминаем ее статью-эссе "Как я поддерживаю форму".

Поклонница палеодиеты

Мэрилин Монро, по ее собственным словам, не придерживалась строгих диет. Выросшая в военной Америке, привыкшая к жестким ограничениям в пище, звезда никогда не морила себя голодом. На завтрак Монро ела два сырых яйца, смешанных со стаканом теплого молока.





Мне много раз говорили, что мои привычки в еде довольно странные. Но я так не считаю. После яиц я принимаю пилюлю с мультивитаминами. Я сомневаюсь, что какой-либо доктор может предложить более питательный завтрак для работающий девушки, которая всегда спешит, — рассказывала Мэрилин.





Так она питалась даже во время путешествий. Обед она всегда пропускала. Вместо того чтобы посетить лучший ресторан в городе, знаменитость заходила на рынок возле своего отеля, покупала стейки, печень или бараньи отбивные, которые она жарила сама, используя электрическую духовку. В качестве гарнира — сырая морковь (4—5 штук).

И это все. Наверное, я наполовину кролик: сырая морковь мне никогда не надоедает,

— шутила звезда.

Из-за обилия мяса в рационе можно сказать, что она питалась по принципам палеодиеты. Сторонники этой диеты советуют питаться каждые пять часов, то есть три раза в день. Рацион состоит из постного мяса и птицы, яиц (не больше двух желтков в день), грибов, ягод, фруктов и овощей (без крахмала и не консервированных). При этом никаких злаковых, бобовых и минимум молочных продуктов.





Когда Монро хотела побаловать себя, то покупала мороженое. Звезда не раз сама признавалась, что этот вкусный десерт, политый сверху шоколадом, она может есть бесконечно.





Я думаю, это хорошо, что в течение дня я питаюсь довольно просто. Потому что последнее время я пристрастилась к фруктово-сливочному мороженому из кафе Уилла Райта. Я покупаю его каждый раз, возвращаясь домой с вечерних курсов актерского мастерства. Уверена, что не могла бы позволить себе эту слабость, если бы мой рацион не состоял лишь из белковой пищи,

— вспоминала звезда.





10-минутные тренировки

Монро признавалась, что никогда не считала свою фигуру эффектной. До недавнего времени я вообще редко об этом задумывалась. И не докучала себе какими-то упражнениями. Но теперь я занимаюсь каждое утро минимум десять минут с легкими гантелями. Я сама разработала себе систему упражнений и прорабатываю лишь те мышцы, которые мне хочется держать в тонусе, — делилась Мэрилин.





Каждое утро после того, как она чистила зубы, умывалась и приходила в себя после глубокого сна, актриса ложилась на пол рядом с кроватью и выполняла несложные упражнения. Эта простая процедура для укрепления грудных мышц состояла из поднятия пятифунтовых (2,26 кг) гирь прямо над головой.

Я выполняю это упражнение 15 раз, медленно. Затем я завожу прямые руки за голову и снова поднимаю их в позицию над головой еще пятнадцать раз. Затем я поднимаю руки на 45 градусов от пола и делаю ими вращательные движения до тех пор, пока не устану окончательно. Я не веду счет, как те тренеры по радио, я не могу придерживаться строгого распорядка, — рассказывала знаменитость.





Фотография звезды, которая занимается спортом, даже была размещена на обложке Life. За ту фотосессию Мэрилин 1952 года отвечал Филипп Халсман. Сотни снимков были сделаны в тот день в двухкомнатной квартире Мэрилин на окраине Лос-Анджелеса.





Что меня впечатлило в ее потрепанной гостиной, так это очевидное стремление к самосовершенствованию. Я видел фотографию Элеоноры Дьюз и множество книг, которые я не ожидал найти там, например, работы Достоевского и Фрейда, — писал позднее Халсман, вспоминая свою съемку с Мэрилин.

Никаких видов спорта на свежем воздухе

Монро никогда не нравился спорт на открытом воздухе, она признавалась, что у нее никогда не было желания преуспеть в теннисе, плавании или гольфе.





Я оставлю эти виды спорта мужчинам. Несмотря на то что в Калифорнии погода всегда солнечная, я не считаю, что загорелая кожа более привлекательна, чем аристократическая бледность. Я лично против сильного загара, потому что мне нравится чувствовать себя блондинкой до кончиков ногтей, — говорила она.





От природы я очень ленивая. Я ненавижу делать что-то в спешке, напрягаться. На самом деле я с огромным трудом встаю по утрам. В воскресенье, мой единственный день полноценного отдыха, я могу по два часа не выходить из кровати, наслаждаясь утренней дремотой. В зависимости от моей загруженности я сплю от пяти до десяти часов каждую ночь, — добавляла она.





Звезда признавалась, что спит одна в широкой постели под стеганым ватным одеялом вне зависимости от того, лето на дворе или зима. И никогда не надевает пижаму или ночную рубашку: лишь каплю любимых духов — аромата Chanel № 5.































