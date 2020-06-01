ТОП-5: самые красивые и сексуальные блондинки мира на фото

Лидия Мартынова

Многие годы не утихает спор, объектом которого является извечный вопрос: кто больше нравится мужчинам — блондинки или брюнетки? Однозначного ответа на него конечно же не существует. Всё зависит от личных предпочтений. Кому-то страстные брюнетки с томным взглядом кажутся идеалом женской красоты. Для других эталоном являются нежные блондинки с ангельским лицом. Но факт остаётся фактом, красивые блондинки заставляют мужские сердца биться быстрее.

Не все шикарные обладательницы светлых волос становятся медийными личностями, о красоте которых пишут популярные издания и снимаются телешоу. Но среди звёзд тренд на блонд не угасает из года в год. Кто же они, самые роскошные и известные блондинки мира?

Мэрлин Монро

Первая женщина с белыми локонами, которая сразу же приходит на ум — Мэрлин Монро. Она стала символом эпохи и гордостью своей страны.

Норма Джин Бейкер Мортенсон — так в действительности звали голливудскую диву. Она родилась 1 июня 1926 года в одном из крупнейших мегаполисов Соединённых Штатов Америки — Лос-Анджелесе. Детство Нормы было далеко на благополучным. Девочка появилась на свет в больнице при приюте и никогда не знала, кто был её настоящим отцом.

В графе «отец» её мать Глэдис Перл Монро указала своего второго супруга, Мартина Мортенсона, который оставил беременную женщину не дождавшись рождения ребёнка. Глэдис и сама не могла уверено сказать, кто же является папой для её крошки.

Норма сильно страдала из-за нищеты и убогости своей жизни. К тому же у её матери Глэдис с годами начала обостряться наследственная болезнь из-за которой ей приходилось частенько оказываться на лечении в психиатрической клиники.

Не от большой любви, а от безысходности и желания изменить мир вокруг, Норма вышла замуж в первый раз. Её избранником оказался Дуглас Догерти. Он был обычным работягой авиазовода и не мог предложить своей супруге никаких перспектив на счастливую и безбедную жизнь. Но и таких перемен Норме поначалу было достаточно, чтобы сбежать из ненавистного отчего дома.

Когда Дуглас покинул свою жену, отправившись в море с торговым флотом, Норме пришлось искать работу. Она быстро устроилась на авиастроительный завод и трудилась от звонка до звонка.

Жизнь её перевернулась, когда на заводе появился военный фоторепортёр Дэвид Коновер. Он обомлел от природной красоты и сексуальности девушки. Организовал небольшую фотосъёмку, за которую будущая звезда получила оплату 5 долларов за час. Коновер разослал свои портреты в несколько изданий. И тут случился прорыв. Фотографии юной красотки сразу же разместили во многих журналах, в том числе и на обложках.

Первый контракт Норма подписала с корпорацией 20th Century Fox в 1946 году. Тогда же она полностью разорвала отношения с мужем и изменила имя на Мэрлин Монро.

С тех пор карьера дивы только набирала обороты. Её лицо украшало все таблоиды, её стали снимать в кино. Она вдохновляла и сводила с ума мужчин всех возрастов и социальных групп.

Не только сладкую жизнь получила молодая женщина. Она сильно страдала от закулисных интриг и одиночества. Режиссёры показывали её только со стороны сексуального объекта. Мужчины вожделели её тело, но мало кто понимал насколько ранимая душа в нём сокрыта. Тяжела была её личная жизнь. Несколько неудачных браков с мужчинами, которые до свадебной церемонии буквально осыпали её заботой и любовью.

5 августа 1962 года в возрасте 36 лет Мэрлин Монро покинула мир. Полиция, которую вызвала взволнованная служанка звезды, констатировала самоубийство, как основную причину смерти. Женщина была найдена мёртвой в своей постели с телефонной трубкой в руке.

Вокруг её кончины до сих пор ходит множество мифов и домыслов. К виновникам трагедии причисляется даже семья президента Кенеди. Но никто так и не узнает какая буря происходила за образом красивой блондинки.

Скарлетт Йоханссон

Среди наших современниц особые восторги у мужчин, да и у женщин тоже, вызывает известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Родилась американка 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке. В девушке соединилось сразу несколько кровей — датская, американская, еврейская, польская и даже белорусская. Её отец является знаменитым датским сценаристом, а мать занимается домашним хозяйством.

С ранних лет Скарлетт, названная в честь любимой героини её родителей из романа «Унесённые ветром», интересовалась творческой стороной жизни. В их многолюдном доме (в семье было пятеро детей) всегда балом правило искусство и креативность. Родители только поощряли желания своих детей. Однажды они отвезли ребят на рекламный кастинг, который так поразил девочку, что она твёрдо решила освоить актёрское мастерство.

Уже в 8 лет Скарлетт начала обучаться в манхетонскую школу, работающую на базе

театрального университета Ли Страсберга. Здесь талант ребёнка заметили практически с первых

дней обучения и начали активно развивать его. Дебют произошёл в постановке «Софистка»,

которая имела огромный успех у зрителей. Уже спустя год Скарлетт снялась в первом фильме «Норт». Режиссёр картины Роб Райнер позже говорил об удивлении, которое на него произвела огромная работоспособность и желание девочки отточить роль до идеала.

При этом поразительно, как совсем юная особа сумела настолько гармонично примерить на себя образ взрослой женщины. Возможной причиной такой метаморфозы явился неожиданный развод родителей. Девушка восприняла этот поворот в жизни очень серьёзно и болезненно.

На данный момент за спиной у Йоханссон серьёзная фильмография. Она является лицом многих мировых брендов. Её красотой вдохновляются режиссёры и дизайнеры со всего света. Скарлетт Йоханссон не просто красивая блондинка, но и обладательница ярко выраженной чувственности и сексуальности, которые будоражат миллионы мужских сердец.

Клаудиа Шиффер

Немецкая модель и в свои 48 лет привлекает внимание мужчин и вызывает восторженные отклики. Она родилась в 1970 году в семье простого юриста и домохозяйки. Её одноклассники вряд ли могли себе представить, что в скором времени Клаудиа не просто завоюет любовь и признание со стороны всех мировых модных домов, но и станет королевой подиума на многие годы. В школьное время девочка абсолютно ничем не выделялась, скорее даже росла застенчивой и несуразной.

Удивительно, но с ранних лет она проявляла способности в таких отраслях, как химия, физика и математика. В пятнадцатилетнем возрасте Клаудиа стала победительницей крупной олимпиады по точным наукам и поступила в Мюнхенский университет без экзаменов.

Как это часто случается в историях со звёздным взлётами, встреча с судьбой произошла абсолютно случайно. На одной из вечеринок на высокую стройную девушку внимание обратил работник крупного модельного агентства. Ей не было и 18 лет, когда Мишулю Леватону, директору «Metropolitan Models», удалось упросить её родителей отпустить юную красотку на съёмку во Францию. С тех пор начался тернистый путь Шиффер к славе и мировой известности.

Уже в 1988 году Клаудиа украсила собой обложку журнала «ELLE». Спустя 2 года она уже демонстрировала осенне-зимнюю коллекцию от Шанель. Глава модного бренда Карл Лагерфельд с первого взгляда признал в немке свою музу, сравнив её с Бриджит Бардо.

Практически сразу после начала модельной карьеры, Клаудиа Шиффер поднялась на первые ступени. Её доходы росли также стремительно, как узнаваемость. В девяностых она даже была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как девушка, чей портрет чаще всего мелькал на обложках модных журналов.

Не упустила Клаудиа и возможность сняться в кино. За её плечами несколько удачных картин, к которым относятся «Образцовый самец», «Погоня» и «В постели с дьяволом».

Красивая блондинка поражает своей внешностью даже после 40 лет. Свой секрет она не скрывает — любовь к здоровому образу жизни и спорту. Клаудиа даже разработала комплекс специальных упражнений, записав его в виде видео-уроков.

Николь Кидман

Актриса Николь Кидман недавно отметила свой пятидесятилетий юбилей. При этом она продолжает активно сниматься в кино и может похвастаться отличной физической формой.

Родилась девочка в семье учёного-биолога и его главной помощницы по науке. 20 июня 1967 года на свет появилось дитя их любви. Тогда семейство располагалось на Гавайах, но уже в 4 года Николь с родителями переехала в Австралию. Отцу тогда предложили должность преподавателя в местном университете города Сидней. Здесь же у Николь родилась младшая сестра Антония, известный журналист на данный момент.

В детские годы девочка была очень стеснительной, боролась с проблемами речи, в частности с заиканием. Первой творческой любовью Кидман стали балет и театр. Уже в трехлетнем возрасте она стала посещать балетный класс. Всё время обучения в школе Николь участвовала в театральных постановках и исполняла в них ведущие роли. Сама звезда говорит о том, что это очень помогло ей преодолеть многие подростковые проблемы и стать самодостаточной яркой личностью.

В 1984 году Николь Кидман прервала своё обучение в связи с болезнью матери. Тогда ей пришлось искать способ заработать денежные средства. Некоторое время она работала массажистом и обеспечивала свою семью.

Кидман не взлетела на пьедестал сразу. Её карьера началась со съёмок в музыкальных клипах и массовке. Зато уже в 1988 году, после участия в экранизации постановки «Изумрудный город», девушка была номинирована как «Лучшая актриса второго плана» Австралийским сообществом кинематографов. Далее карьера пошла в гору. Съёмки в культовом сериале «Бангкок-Хилтон» обратили внимание критиков и зрителей на восходящую звезду.

Сегодня вряд ли можно повстречать людей, которые не видели бы актёрскую игру Николь Кидман или её портреты на рекламных баннерах самых известных мировых брендов.

Вера Брежнева

Не отметить красоту блондинки Веры Брежневой было бы полным кощунством. Украинская красотка уже долгие годы вызывает неподдельный интерес и страстное желание у мужской части населения России и ближайшего зарубежья.

3 февраля 1982 года в украинском маленьком городе Днепродзержинске на свет появилась будущая звезда. Её семья является многодетной, помимо Веры родители воспитали ещё троих девочек, двое из которых — близнецы.

В детские годы она была в своём роде гадким утёнком и часто подвергалась насмешкам со стороны других детей. Это было обусловлено низким финансовым состоянием семьи. Воспитание четверых детей не было лёгким. Вера Галушка ходила в одежде, которая перешла к ней от старшей сестры Галины.

Зато актёрские и певческие таланты Верочка начала проявлять ещё в детском саду. Она стремилась поучаствовать в каждой постановке и утреннике. При этом ни о каких музыкальных или творческих студиях и речи не шло — денег попросту не было.

С самого раннего детства девочка знала, что хочет быть звездой и помощи в осуществлении мечты ждать не от кого. Поэтому она брала всё в свои руки и усердно трудилась в любых творческих проявлениях, которые только встречались на её пути.

В июне 2002 года жизнь девушки перевернулась с ног на голову. В её родной город приехала с концертом группа «Виа Гра». Тогда желающих исполнить песню «Попытка №5» пригласили подняться на сцену и спеть вместе с солистками. На Веру сразу же обратили внимание, ведь она уже была обладательницей отличной фигуры, миловидной внешности и незаурядного артистизма.

Вера Брежнева заменила собой солистку Алену Винницкую и несколько лет успешно выступала в составе популярной женской группы. Затем она покинула «Виа Гру» и пустилась в сольное плавание. Сейчас она находится в счастливом браке с композитором Константином Меладзе. Красивая блондинка ежедневно мелькает по телевидению, даёт мольные концерты и является украшением рекламных кампаний мировых и российских брендов.

Не секрет, что карьера Веры в кинематографе также складывается весьма успешно. Ей удалось сняться в главной роли в самом известном новогоднем проекте в России — «Ёлки». Многие помнят успех актрисы Брежневой и по фильмам «Любовь в большом городе». А мы предлагаем ознакомиться со списком самых красивых украинок дальше по ссылке.

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