Трамп не прав. Премьер Канады не поддержал приглашение РФ на саммит G7

Алексей Вольцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возможного приглашения России на саммит "Большой семерки", сообщил политик в понедельник в ходе пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны – Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что детали предложения Трампа Москве неизвестны, как и то, является ли это "официальной инициативой", однако в понедельник эту идею Трамп подтвердил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора.





"Россия ... остается за пределами "семерки" и будет продолжать оставаться в стороне (от организации, – ред.)", – приводит слова Трюдо агентство Reuters.

Он также не ответил на вопрос, примет ли он участие в саммите G7 в случае, если на него приедет президент России Владимир Путин, заявив, что до встречи еще будет много обсуждений.





"Большая семерка" всегда была местом для откровенных бесед с союзниками и друзьями, которые так много делятся. Это то, что я надеюсь продолжать видеть", – добавил премьер Канады.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Великобритания не поддержала возвращение России в качестве члена саммита "Большой семерки".