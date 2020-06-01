Три нардепа будут участвовать в праймериз Слуги народа на кандидата в мэры Киева

Алексей Вольцев

Нардепы Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз Слуги народа, которые определят кандидата от партии в мэры Киева.Дубинский опубликовал видеообращение, где сообщил о намерении стать мэром Киева, в YouTube, а Ткаченко – в Facebook.Еще один нардеп Слуги народа Николай Тищенко 21 мая заявил в эфире канала Украина 24 заявил, что "если Зеленский доверит ему представлять интересы его команды в Киеве", то он уверен, что выиграет выборы. В то же время об участии в праймериз Тищенко еще официально не сообщал.