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Три нардепа будут участвовать в праймериз Слуги народа на кандидата в мэры Киева

Три нардепа будут участвовать в праймериз Слуги народа на кандидата в мэры Киева
Нардепы Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз Слуги народа, которые определят кандидата от партии в мэры Киева.

Дубинский опубликовал видеообращение, где сообщил о намерении стать мэром Киева, в YouTube, а Ткаченко – в Facebook.
Еще один нардеп Слуги народа Николай Тищенко 21 мая заявил в эфире канала Украина 24 заявил, что "если Зеленский доверит ему представлять интересы его команды в Киеве", то он уверен, что выиграет выборы. В то же время об участии в праймериз Тищенко еще официально не сообщал.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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