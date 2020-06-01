Три обряда на удачу для первого летнего дня

Вадим Карасев

Лето — пора перемен, и для того, чтобы они были позитивными, судьбу стоит взять в свои руки. Три проверенных временем и людьми обряда позволят привлечь удачу на весь летний период и попрощаться с неурядицами.

Ритуалы на привлечение удачи специалисты в области биоэнергетики рекомендуют проводить в дни, когда вселенная благоволит переменам к лучшему. Идеальным будет и первый день лета, когда каждая мечта, подкрепленная уверенностью и сопровожденная ритуалом, сбывается. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают выбрать один из трех ритуалов по привлечению удачи, чтобы все три месяца лета стали самыми счастливыми и принесли множество позитивных перемен.

Как привлечь удачу в первый летний день

Встретить лето важно позитивно, и для этого подойдет простой ритуал. С его помощью получится привлечь удачу на весь летний период и обойтись без неприятностей. С утра на завтрак пекут блинчики, один из которых показывают Солнцу со словами:

«Солнышко жаркое лето принесло, счастье подарило, горе унесло. Как первый летний день начнется, так и лето в дом войдет, удачу за собой приведет».

Блины едят, мысленно приговаривая:

«Блины ем, удачу привлекаю, проблем и горестей больше не знаю».

Как привлечь удачу в начале лета

Самым простым ритуалом на привлечение успехов в первый день лета будет заговор на талисман удачи. Тем, у кого такого нет, можно сделать амулет самостоятельно из любой вещицы, которая была в момент успеха или удачи при себе. Талисман зажимают в руке и говорят:

«С улыбкой день начинаю, неудачам отворот-поворот даю, счастье свое берегу. Амулет надеваю, от проблем и недоброжелателей на все лето исчезаю».

Талисман носят с собой и стараются никому не давать его в руки, чтобы недоброжелатели не могли причинить вреда, а также чтобы никто не отобрал удачу.

Ритуал на удачу 1 июня

Привлечь удачу в первый день лета так, чтобы она не отвернулась до самой осени, можно благодаря следующему ритуалу. Для его исполнения понадобятся:

прозрачный стакан;мед патока или сахар;монета.

В воде растворяют столовую ложку сахара, меда или патоки, опускают монету и помешивают по часовой стрелке, приговаривая:

«Самая сладкая жизнь — у меня. Самая денежная удача — со мной. Самый лучший день — каждый. Самое перспективное лето — мое».

Готовую смесь оставляют на окне на несколько минут, а затем выливают рядом с порогом дома, оставив пару капель для того, чтобы смазать подошвы обуви. Такой ритуал привлечет удачу для всего, что необходимо, и не оставит вас без позитивных перемен.