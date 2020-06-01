Туризм включен в Национальный план по восстановлению экономики России

Алексей Вольцев

Правительство подготовило план восстановления экономики на период 2020-21 гг. Документ, который уже завтра будет обсуждаться главой правительства с президентом, предусматривает, в том числе, помощь предприятиям в туристической сфере.

1 июня глава правительства Михаил Мишустин направит президенту Владимиру Путину подготовленный по его поручению проект общенационального плана действий по восстановлению экономики на 2020-21 гг. Как сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства встретится с премьером для обсуждения проекта уже во вторник, 2 июня.

В проекте документа, который есть в распоряжении «Вестника АТОР», указывается, что за период приостановки деятельности в экономике сформировался «навес» реструктурированных кредитов и отложенных платежей, а также новых кредитных обязательств. Это создает риски увеличения доли «плохих» долгов, разворачивания цепочки неплатежей в экономике, что может привести к проблемам в отраслях, продолжающих работу, дополнительного снижения налоговых поступлений.

«Кроме того, структурные изменения потребительского спроса, как мирового, так и внутрироссийского, могут оказывать замедляющее влияние на восстановление ряда секторов (развлечение и досуг, туристическая сфера, индивидуальные услуги населению). Характер таких структурных изменений в настоящий момент до конца непонятен. Соответственно, меры по восстановлению пострадавших секторов должны учитывать эти факторы», - говорится в проекте.

КАК БУДУТ ПОМОГАТЬ ТУРИЗМУ

Отметим, что документ в нынешнем виде является проектом. Некоторые положения, как и цифры, в нем могут кардинально измениться к моменту окончательного принятия.

Проект плана предусматривает девять мер поддержки туризма и гостиничного хозяйства. Речь идет о некоторых налоговых послаблениях (степень этих послаблений пока неясна), а также развитии внутреннего и въездного туризма. Поддержка выездного туризма в документе специально никак не выделяется, но компании этого сегмента могут попасть под указанные налоговые послабления. Их также коснется мера, предполагающая повышение прозрачности туррынка.

Первые две из указанных в проекте мер касаются послаблений в сфере финансовых обязательств компаний. Так, предприятиям гостинично-туристской сферы в период с июня по декабрь 2020 г. могут возместить 50% платежей по процентам и отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.

Планируется также снизить налоговую нагрузку для предприятий туристской отрасли путем уменьшения налоговой ставки по НДС. Это должно произойти в январе 2021 г. Конкретные цифры снижения не указываются.

С июля 2020 г. (и до конца периода действия плана) будут субсидироваться затраты инвестора по строительству объектов гостиничной инфраструктуры после завершения строительства (новые проекты).

Также планируется (с августа) стимулировать развитие туристской инфраструктуры путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров.

Может быть расширена программа грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив. Может также расшириться господдержка внутренних и въездных туроператоров для прироста иностранного и внутреннего турпотоков, в том числе путем формирования новых привлекательных маршрутов и направлений и поддержки детского туризма. В проекте плана на эти цели предлагалось дополнительно выделить 3,9 млрд руб. до конца 2021 г.

В РОССИИ ТОЖЕ БУДЕТ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ COVID-FREE

Планируется создать специализированный центр маркетинговых и цифровых компетенций, смягчить въездной визовый режим, создать единое «цифровое окно туристских сервисов» на базе национального турпортала Russia.travel. Все это должно помочь в популяризации внутреннего и въездного туризма.

Проект плана также предполагает реформирование системы обеспечения прав потребителей туристских услуг и повышение прозрачности деятельности предприятий рынка. Этот процесс, если пункт войдет в окончательную версию плана в этом виде, продлится с сентября 2021 г. по декабрь 2021 г. Для реализации меры может быть выделено 0,7 млрд руб.

Последняя из указанных в проекте мер - повышение безопасности туризма за счет внедрения в России декларативной системы «Travelsafe». В имеющемся проекте в качестве срока начала реализации этой меры указывается август 2020 г. Очевидно, речь идет о специальной «сертификации» отелей в период, когда риски распространения инфекции еще есть – такие системы («Здоровый туризм», «COVID-Free» и т.п.) сейчас внедряются в зарубежных странах для привлечения внутренних и иностранных туристов.

В одной из версий документа содержится еще один пункт. Он предусматривает включение системообразующих предприятий гостинично-туристской отрасли в федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики. Пока непонятно, войдет ли он в окончательную версию плана.

Изначальная версия проекта плана предусматривала дополнительное финансирование в сфере туризма и гостиничного хозяйства в размере 14,1 млрд рублей в 2020 г. и 18,5 млрд в 2021 г. Однако по имеющейся в распоряжении «Вестника АТОР» информации, последняя версия плана, направленная Путину, претерпела значительные изменения.