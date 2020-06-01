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Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев

Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев, прославившийся тем, что "упаковывал" в ткань различные объекты, скончался в Нью-Йорке на 85-м году жизни, сообщается на официальной странице художника в Facebook.

"Художник Христо Владимиров Явашев, известный как Христо, скончался от естественных причин сегодня, 31 мая 2020 года, в своем доме в Нью-Йорке. Ему было 84 года", - говорится в сообщении.

"Христо прожил свою жизнь в полной мере, он не только придумывал то, что казалось невозможным, но и претворял это в жизнь. Творчество Христо и Жанны-Клод объединяло людей во всем мире, и их работы продолжать жить в наших сердцах и воспоминаниях", - отмечается в заявлении офиса Христо.


CC0 / Bruce McAllister / "Занавес долины", Колорадо, США, 1972
1 из 3"Занавес долины", Колорадо, США, 1972CC0 / Bruce McAllister / CC BY-SA 3.0 / Dddeco / "Зонтики в Японии - США" (1984–91)
2 из 3"Зонтики в Японии - США" (1984–91)CC BY-SA 3.0 / Dddeco / CC BY-SA 2.5 / Airair / "Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85)
3 из 3"Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85)CC BY-SA 2.5 / Airair / 1 из 3"Занавес долины", Колорадо, США, 1972CC0 / Bruce McAllister / 2 из 3"Зонтики в Японии - США" (1984–91)CC BY-SA 3.0 / Dddeco / 3 из 3"Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85)CC BY-SA 2.5 / Airair /

Христо и Жанна-Клод прославились на весь мир благодаря своим проектам, в рамках которых они упаковывали в кусок ткани различные объекты: от пишущей машинки и стула до здания Рейхстага и моста Пон-Нёф (Новый мост) в Париже. Наиболее известные его работы включаю "Обернутый берег" в Сиднее, "Бегущая изгородь. Калифорния" (1972–76), "Окруженные острова" во Флориде (1980–83), "Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85), "Зонтики в Японии - США" (1984–91), "Обернутый рейхстаг" в Берлине (1972–95) и многие другие.

В сообщении также отмечается, что проект Христо под названием "Обернутая Триумфальная арка" в Париже пройдет по плану художника с 18 сентября по 3 октября 2021 года. Когда пройдет, запланированная на апрель в Центре Помпиду выставка пока не известно.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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