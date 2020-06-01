В Абхазии сменили главу Минобороны

Влада Некрасова

Указом президента Абхазии Аслана Бжания министром обороны республики назначен Владимир Ануа. Документ подписан президентом сегодня, 1 июня.

До этого Минобороны Абхазии с 2007 года возглавлял Мираб Кишмария.

Бжания вступил в должность президента РА 23 апреля, с тех пор продолжается формирование кабинета министров республики.

Владимир Ануа родился 2 января 1957 г. в с. Тамыш Очамчырского района. В 1977—1979 гг. Служил в рядах Советской армии. В 1981—1988 гг. — студент-заочник Института субтропического хозяйства (Сухум), агроном. Одновременно с учебой работал в Тамышском совхозе-заводе.

В 1987—1992 гг. — глава администрации села Тамыш.

В 1992—1993 гг., в период грузино-абхазской войны, был бойцом, начальником штаба 1-го полка, командиром 1-го полка.

С 1995 г. по настоящее время — заместитель министра обороны Абхазии, командующий Восточной группы войск.

В 1998 г. за успешные действия в ходе «шестидневной» Гальской войны присвоено звание генерал-майора. Награжден Орденом Леона.