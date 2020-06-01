В Амурской области преподаватели записали курс аудиолекций для онлайн-обучения студентов с ОВЗ

Лидия Мартынова

В Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете преподаватели русского языка и литературы записали курс аудиолекций, который будет использоваться для онлайн-обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В университете с марта 2020 года совместно с Центром занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района, а также с Амурским центром занятости населения в дистанционном формате реализуются мероприятия нацпроекта «Демография» в части обучения пенсионеров, предпенсионеров и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В университет в рамках проекта зачислены на обучение 68 слушателей, в числе которых инвалид по зрению, обучающаяся по программе профессиональной переподготовки «Русский язык и литература».

Реализуя проект «Доступная образовательная среда университета», преподаватели кафедры русского языка и литературы разработали для слушателя цикл аудиолекций по всем дисциплинам учебного плана. Материалы размещены на интеграционной платформе вуза и в дальнейшем будут использоваться для обучения слушателей с ОВЗ.