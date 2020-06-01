В Чечне позвали Елену Милашину ехать в США, чтобы защищать негров
Либеральные СМИ России не выразили ни единого слова возмущения тем, что в Миннесоте полицейские проявляют насилие к возмущенным чернокожим, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. За этими действиями либеральных журналистов Даудов усматривает двойные стандарты.
С Даудовым согласился генеральный директор ГТРК «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.
Руководитель чеченской телерадиокомпании напомнил: журналистка «Новой газеты» Елена Милашина — лауреат специальной премии Госдепартамента США за защиту прав человека. По этой причине, считает Даудов, не стоит ждать, что Милашина в «Новой газете» будет выносить такие суровые приговоры Вашингтону, какие она ранее сочиняла в «Новой газете» властям Чечни. Но все же, подчеркивает Даудов с сарказмом, он надеется, что Милашина сейчас находится в Миннеаполисе и «не зная сна и отдыха трудится, чтобы все узнали, как жестоко расправляются с мирными протестами в США».
«Американская полиция жестоко избивает дубинками людей, которые собрались выразить свое возмущение по поводу убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, которого в Миннеаполисе задушил полицейский, придавливая коленом шею в течении девяти минут, несмотря на стоны жертвы. После такого „Новая газета“, „Дождь“ и другие либеральные СМИ обязаны разорвать все отношения, в том числе и финансовые, со своими западными покровителями», — заключил гендиректор ГТРК «Грозный».
Власти Чечни осуждают действия властей США по отношению к чернокожему населению своей страны, официально заявил Магомед Даудов от лица парламента Чечни.
Спикер парламента Чечни также обратился к администрации президента США Дональда Трампа: