В Чечне позвали Елену Милашину ехать в США, чтобы защищать негров

Влада Некрасова

Либеральные СМИ России не выразили ни единого слова возмущения тем, что в Миннесоте полицейские проявляют насилие к возмущенным чернокожим, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. За этими действиями либеральных журналистов Даудов усматривает двойные стандарты.

«Когда полицейский посреди пустого Грозного защищает людей от смертельной заразы — это, по мнению „независимых“ СМИ, нарушение прав человека, потому что это Чечня. А давить и дубасить безоружных людей в Миннесоте — это нормально, так как это США. Эй, „Кавказ. Реалии“, „Кавказский узел“, „Эхо Москвы“, „Новая газета“ и прочие! В какие сточные канавы смыло ваши „срочные репортажи“ и „беспристрастные расследования“? Аааа, ясно — сдулись. За это вам не просто не заплатят, а могут ещё и всыпать», — иронизирует Даудов.

С Даудовым согласился генеральный директор ГТРК «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.

«Ждем бурную реакцию от „Новой газеты“, „РБК“, „Дождя“, „Эхо Москвы“ и „Радио Свобода“ на побоище в США», — язвительно высказался Дудаев.

Руководитель чеченской телерадиокомпании напомнил: журналистка «Новой газеты» Елена Милашина — лауреат специальной премии Госдепартамента США за защиту прав человека. По этой причине, считает Даудов, не стоит ждать, что Милашина в «Новой газете» будет выносить такие суровые приговоры Вашингтону, какие она ранее сочиняла в «Новой газете» властям Чечни. Но все же, подчеркивает Даудов с сарказмом, он надеется, что Милашина сейчас находится в Миннеаполисе и «не зная сна и отдыха трудится, чтобы все узнали, как жестоко расправляются с мирными протестами в США».

«Ведь Милашина говорит, что всегда выступает за правду», — отмечает с сарказмом Дудаев.

«Американская полиция жестоко избивает дубинками людей, которые собрались выразить свое возмущение по поводу убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, которого в Миннеаполисе задушил полицейский, придавливая коленом шею в течении девяти минут, несмотря на стоны жертвы. После такого „Новая газета“, „Дождь“ и другие либеральные СМИ обязаны разорвать все отношения, в том числе и финансовые, со своими западными покровителями», — заключил гендиректор ГТРК «Грозный».

Власти Чечни осуждают действия властей США по отношению к чернокожему населению своей страны, официально заявил Магомед Даудов от лица парламента Чечни.

«Мы наблюдаем как блюстители „самых демократических законов“ „самой демократической страны в мире“ под упорное молчание „самых правозащитных организаций в мире“ и одобрение „самых свободных СМИ“ безжалостно и хладнокровно, на глазах у всей мировой общественности давят своих граждан. Полицейские из США могут на глазах у взрослых и детей запросто удушить безоружного гражданина, у которого, как оказалось, помимо „подозрительной внешности“ ещё и не самый популярный в некоторых регионах США цвет кожи», — говорит Даудов.

Спикер парламента Чечни также обратился к администрации президента США Дональда Трампа:

«Призываем власти США немедленно прекратить преследование своих граждан по расовому признаку. Требуем соблюдения международного законодательства, установленных ООН принципов норм и права, общечеловеческих ценностей. Прекратите правовой беспредел и унижение собственного населения!»