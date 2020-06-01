В ЦИК назвали голосование по Конституции безопаснее похода в магазин

Вадим Карасев

Элла ПамфиловаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Проголосовать по поправкам в Конституцию будет безопаснее, чем сходить в магазин. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Все эти меры позволят обеспечить участникам голосования, то есть тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин», — сказала она.

По словам Памфиловой, голосование пройдет при тотальном общественном наблюдении, а в нескольких регионах допускается дистанционное электронное голосование. Глава ЦИК отметила, что на входах в участки будут оборудованы места для измерения температуры и дезинфекции рук.