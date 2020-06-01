В ГГПИ имени В.Г. Короленко онлайн-проект «Мы рождены для вдохновенья»
Сегодня, 13:35 Анастасия Иванова
В Глазовском государственном педагогическом институте имени В.Г. Короленко реализуется онлайн-проект «Мы рождены для вдохновенья», сообщает пресс-служба вуза на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он посвящен предстоящему дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и «Пушкинскому диктанту».
Ежедневно до 6 июня в группе «Открытый ГГПИ» публикуются видео с чтением произведений поэта, а также интересные факты о его жизни.
К проекту присоединились иностранные студенты вуза.
По материалам: edu.ru