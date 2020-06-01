Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Грозном построят новый аэропорт

В Грозном построят новый аэропорт

Российское правительство выделит на возведение нового аэропорта в столице Чеченской Республике Грозном 4,7 миллиарда рублей до конца 2024 года.

Финансирование основного строительства аэропорта начнётся в 2022 году. На разработку проекта терминала власти выделят в текущем году 97,5 миллиона рублей, финансирование для будущей стройки на 2021 год не запланировано. В 2022 г. из госбюджета на строительство выделят 790 млн руб., в 2023 г. — 1,3 млрд руб., в 2024 г. — 2,5 млрд руб. Два года назад правительство ЧР оценило затраты на реконструкцию аэропорта в 15,7 миллиарда рублей.

В Минтрансе рассказали, что проект разделён на 2 части, а 15,7 миллиарда рублей — это финансирование всего проекта. В I части проекта планируется возведение аэровокзала, (4,7 млрд рублей). Во II его части планируется провести реконструкцию аэродрома. Власти ЧР рассчитывают получить на строительство аэродрома, перронов и рулежных дорожек еще порядка девяти миллиардов руб.

Власти Чечни рассчитывают привлечь к строительству частного инвестора, но эксперты считают, что будут сложности с его привлечением из-за низкого пассажирского потока, длительного периода окупаемости проекта и эпидемии коронавируса.

По словам Альви Шахгириева, генерального директора компании «Вайнахавиа», в прошлом году аэропорт Грозного обслужил около пятьсот тысяч пассажиров — это на тридцать процентов больше, чем в 2018 году.

Аэропорт чеченской столицы принимает и обслуживает лайнеры «Аэрофлота», Utair, «Азимута», Turkish Airlines, Fly Dubai.

Старый терминал после ввода в строй нового переориентируют под обслуживание грузового потока, пишет издание “Коммерсантъ“.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Нумерология о ваших отношениях: анализ любовного потенциала по имени и дате рождения
Нумерология о ваших отношениях: анализ любовного потенциала по имени
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских
Названа лучшая шоколадная паста
Названа лучшая шоколадная паста
Бывший премьер Украины напомнил националистам, сколько земель страна получила в СССР
Бывший премьер Украины напомнил националистам, сколько земель страна
Названы лучшие породы собак для детей
Названы лучшие породы собак для детей
Ушедшая в порно актриса раскрыла заработок во время карантина
Ушедшая в порно актриса раскрыла заработок во время карантина
В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ
В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ
Названы регионы – лидеры по социально-экономическому развитию
Названы регионы – лидеры по социально-экономическому развитию
У Елены Воробей обнаружили коронавирус
У Елены Воробей обнаружили коронавирус
В столицу США ввели войска
В столицу США ввели войска
Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"
Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"
Перевод казахского языка на латиницу слишком политизирован — эксперт
Перевод казахского языка на латиницу слишком политизирован — эксперт

Топ на сегодня

На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий

Еще по теме

"Коммерсант": "Шереметьево" не хватает 13 миллиардов на строительство ключевого объекта ЧМ-2018
Финансирование фундаментальных научных исследований в 2020-2023 гг. может превысить 527 млрд рублей
Правительство выделило регионам почти 10 млрд рублей на строительство и ремонт дорог
Аксенов сомневается, что Крыму нужен второй гражданский аэропорт