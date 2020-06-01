В Грозном построят новый аэропорт

Вадим Карасев

Российское правительство выделит на возведение нового аэропорта в столице Чеченской Республике Грозном 4,7 миллиарда рублей до конца 2024 года.

Финансирование основного строительства аэропорта начнётся в 2022 году. На разработку проекта терминала власти выделят в текущем году 97,5 миллиона рублей, финансирование для будущей стройки на 2021 год не запланировано. В 2022 г. из госбюджета на строительство выделят 790 млн руб., в 2023 г. — 1,3 млрд руб., в 2024 г. — 2,5 млрд руб. Два года назад правительство ЧР оценило затраты на реконструкцию аэропорта в 15,7 миллиарда рублей.

В Минтрансе рассказали, что проект разделён на 2 части, а 15,7 миллиарда рублей — это финансирование всего проекта. В I части проекта планируется возведение аэровокзала, (4,7 млрд рублей). Во II его части планируется провести реконструкцию аэродрома. Власти ЧР рассчитывают получить на строительство аэродрома, перронов и рулежных дорожек еще порядка девяти миллиардов руб.

Власти Чечни рассчитывают привлечь к строительству частного инвестора, но эксперты считают, что будут сложности с его привлечением из-за низкого пассажирского потока, длительного периода окупаемости проекта и эпидемии коронавируса.

По словам Альви Шахгириева, генерального директора компании «Вайнахавиа», в прошлом году аэропорт Грозного обслужил около пятьсот тысяч пассажиров — это на тридцать процентов больше, чем в 2018 году.

Аэропорт чеченской столицы принимает и обслуживает лайнеры «Аэрофлота», Utair, «Азимута», Turkish Airlines, Fly Dubai.

Старый терминал после ввода в строй нового переориентируют под обслуживание грузового потока, пишет издание “Коммерсантъ“.