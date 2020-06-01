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В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,3 тысячи и составляет 190 535, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В воскресенье сообщалось о 182 143 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,4 тысячи), днем ранее – 173 763 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,9 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 93 322 человека, выздоровели 91 818 человек (4 835 за сутки), умерли 5 394 человека (230 за сутки).


Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 67 655 случаев заражения (2 487 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 22 333 заболевших (1 149 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 19 844 заболевших (1 295 за сутки).
# В мире
По материалам: ria.ru

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