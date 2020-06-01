В кафе запретили использовать посуду с трещинами и сколами

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса. В частности, в кафе запрещается использовать посуду со сколами и трещинами, следует из документа, опубликованного 1 июня на сайте ведомства.

«Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, доформированной, с поврежденной эмалью», — говорится в документе.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует оснастить организации общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для мытья посуды и столовых приборов. В ведомстве отметили, что при отсутствии посудомоечной машины посуду моют вручную с использованием дезинфицирующих средств.

В обновленных рекомендациях Роспотребнадзора серьезное внимание уделяется проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий. Отмечается, что дезинфекция всех контактных поверхностей должна проводиться каждые два — четыре часа. Одноразовую посуду перед утилизаций следует плотно запечатать в пластиковый пакет. В местах общественного пользования установят умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с антисептиками.

Согласно документу, перед началом смены работникам общепита будут измерять температуру, их обеспечат запасом масок (их нужно менять каждые три часа), а также антисептиками и дезинфицирующими средствами, исходя из продолжительности рабочей смены. Одноразовые маски будут утилизировать.

Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее в комментарии «Парламентской газете» отметил, что при снятии ограничений, введённых из-за пандемии, важно сохранить баланс интересов бизнеса и требований санитарной безопасности. По его словам, для бизнеса лучше начать работать с ограничениями, чем просто ждать их снятия.

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